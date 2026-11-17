L’ennesimo colpo di scena nelle indagini sulla strage di via d’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino lo comunica la stessa Procura di Caltanissetta che, da anni, cerca di fare luce sui tanti punti mai chiariti dell’attentato del 1992 al magistrato e alla sua scorta. I pm hanno chiesto l’arresto dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio.

Il gip, però, ha rigettato l’istanza. Un no a cui è seguito l’appello dell’ufficio inquirente che ha fatto ricorso al tribunale del Riesame. All’1 dicembre è stato fissato l’interrogatorio del superpoliziotto raggiunto oggi da un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi la Procura aveva disposto perquisizioni nella sua abitazione e nei luoghi nella disponibilità di suoi collaboratori coinvolti nell’indagine. L’inchiesta a carico di De Gennaro dura ormai da tre anni e nasce dagli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa del magistrato, documento che, secondo i magistrati, sarebbe stato nelle mani dell’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera.

Le rivelazioni di un testimone hanno indotto i pm a scavare nel rapporto tra l’ex capo della polizia e il collega, rapporto nato nel 1989 con l’arresto del pentito Salvatore Contorno, altra vicenda oscura. La Barbera e De Gennaro avrebbero condiviso segreti scottanti (come la storia di Contorno e la sorte dell’agenda rossa). Tanto che praticamente sotto ricatto dei familiari del poliziotto, De Gennaro ne avrebbe fatto assumere la figlia ai Servizi.

“I reati contestati – scrivono i magistrati nisseni – riguardano il depistaggio ‘dichiarativo’ in concorso fra Giovanni De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) per avere indotto Salvatore Contorno (storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia) a non rendere dichiarazioni alla Procura, dichiarazioni che, infatti, il Contorno rifiutava di rendere”.

L’ex capo della polizia, finito sotto inchiesta dopo alcuni anonimi con l’accusa di aver armato Contorno e di averlo usato per trovare Totò Riina, insieme a Donatella Peruzzi (funzionario in servizio al DIS) e Massimo Carnicelli, avrebbe nascosto “documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava (e affidandone parte al marito della Peruzzi)”, spiegano i magistrati nisseni.

Dalle ulteriori indagini sarebbe, inoltre, emerso che De Gennaro e la Peruzzi avrebbero successivamente distrutto altre carte in loro possesso. Per la Procura c’è abbastanza per chiedere i domiciliari per l’ex superpoliziotto. Ma il gip non ritiene che l’eventuale depistaggio posto in essere sia collegato alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, fatto oggetto dell’indagine. Piuttosto le preoccupazioni di De Gennaro avrebbero riguardato altre vicende. Come la storia di Contorno, appunto: da qui il no all’arresto.

DE GENNARO, CHI E’. Lo chiamano “lo squalo”, ma lui preferirebbe “lo sbirro”. E del predatore dei mari Gianni De Gennaro ha sicuramente la durezza della pelle, quella che lo ha fatto navigare indenne e sempre con incarichi di primaria importanza attraverso quasi mezzo secolo di storia repubblicana e governi di tutti gli orientamenti.

Fino all’ultimo intoppo, l’iscrizione nel registro degli indagati per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta della procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio.

La lunga storia nelle istituzioni del prefetto De Gennaro – 78 anni, calabrese di Reggio, sposato, due figli, il fratello minore Andrea è il comandante generale della Guardia di Finanza – inizia dopo la laurea in Sapienza: fa la leva come ufficiale di complemento dell’Esercito. Dopo un breve periodo al ministero del Tesoro, nel 1973 entra come funzionario in Polizia.

Viene promosso due volte per meriti straordinari: la prima nel 1980, quando fu protagonista in un conflitto a fuoco all’interno dell’ambasciata belga di Roma, finito con la liberazione di trenta ostaggi minacciati da uno squilibrato. La seconda nel 1990, per la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia.

Collabora per 11 anni con il giudice Giovanni Falcone, svolgendo indagini internazionali: nel 1984 si occupa dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del 1991 diventa vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. Nel 1993 è direttore della Dia. Scala quindi le poltrone più alte dell’amministrazione: vicecapo della polizia nel 1993, nel diventa capo il 26 maggio del 2000 (governo Amato), incarico che manterrà per ben 7 anni.

Non lo scalfisce la gestione del 2001 a Genova, con l’irruzione della polizia nella scuola Diaz. Indagato e condannato in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore del capoluogo Francesco Colucci, viene assolto dalla Cassazione “perchè il fatto non sussiste”.

La sua carriera in polizia finisce nel 2007, non quella nelle amministrazioni dello Stato, dove prosegue a collezionare incarichi per un ventennio: direttore del Dis (2008-2012), Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (2012-2013), presidente di Leonardo (2013-2020). Passa quindi al settore privato: presidente della Banca Popolare di Bari (2020-2022).

Nel 2022 Webuild lo nomina presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 è inoltre presidente del Centro studi americani, importante think tank di orientamento atlantico. De Gennaro ha infatti anche saldi legami con gli Usa, come conferma anche la ‘Medal of meritorious achievement’ conferitagli nel 2006 dall’Fbi – la prima attribuita ad uno straniero – per l’operazione Pizza Connection.

Nella foto: l’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro

Ansa