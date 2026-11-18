Un cammino che inizia negli anni Sessanta e continua fino ai giorni nostri attraversando momenti indimenticabili della storia del Catania calcio. Questo, in sintesi, “Tifosi catanesi per sempre, il grande racconto della passione rossazzurra” (Edizioni della sera – Roma), un libro che pagina dopo pagina restituisce intatto l’amore per una maglia capace di suscitare le stesse emozioni sia che si disputi la serie A sia che si disputi la serie C.

Il libro – una silloge di ventidue racconti tutti ispirati dall’amore per il Catania e incentrati su eventi ben scolpiti nella storia, curata da Daniele Lo Porto – verrà presentato nell’Aula consiliare del Municipio di Belpasso giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17,00.

Alla presentazione, introdotta da Vito Sapienza (Gruppo RMB), interverranno, oltre al curatore, gli autori, Maurizio Nicita (autore della Prefazione), Niky Pandolfini (autore della postfazione), Antonio Costa (Sestarete TV) e Attilio Scuderi (Catanista).

Redazione