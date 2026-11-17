Sulla stesura del nuovo Piano urbanistico generale, il Comune di Catania invia a L’Informazione la seguente nota, che pubblichiamo.

Un passaggio di particolare rilevanza per il futuro urbanistico di Catania, che dopo oltre sessant’anni avvia il percorso per dotarsi di un nuovo strumento generale di pianificazione. La Giunta comunale ha preso atto del Documento Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), denominato «Catania 2030», dei relativi elaborati e degli studi propedeutici, condividendone gli obiettivi e le strategie, imprimendo un’accelerazione all’iter amministrativo che dovrà condurre alla formazione e all’approvazione del nuovo piano.

Si tratta di un momento significativo nella storia amministrativa e urbanistica della città. L’attuale Piano regolatore generale, conosciuto come PRG Piccinato dal nome del progettista, fu adottato dal Consiglio comunale il 29 agosto 1964 e approvato dalla Regione nel 1969. Da allora Catania ha attraversato profonde trasformazioni demografiche, economiche, infrastrutturali e sociali, che ne hanno modificato radicalmente l’assetto e le prospettive. Uno strumento concepito per una città di circa 530 mila abitanti deve oggi confrontarsi con una popolazione residente di 297 mila persone e con esigenze profondamente mutate in materia di mobilità, sostenibilità ambientale, sviluppo produttivo e qualità della vita.

Il Documento Preliminare del PUG recepisce e sviluppa le linee generali di indirizzo per la pianificazione urbanistica approvate dalla Giunta comunale nel 2024, traducendole in una visione strategica e in obiettivi per il futuro assetto della città. Nasce dalla necessità di ricondurre le trasformazioni intervenute nel tempo a una visione organica e unitaria, superando la frammentazione della pianificazione e costruendo un quadro di riferimento capace di coordinare gli interventi pubblici e privati, le grandi infrastrutture e i programmi di rigenerazione urbana, in una prospettiva che considera anche la dimensione metropolitana del territorio.

“Il piano urbanistico, tra tutti gli atti di un’amministrazione, è il più politico nel senso più alto della parola, perché decide come si distribuiscono le opportunità nello spazio, quali quartieri riceveranno servizi e quali continueranno ad attenderli, quanto suolo lasceremo ai nostri figli. -ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. La nostra idea è separare il concetto di sviluppo da quello di espansione. È uno strumento pensato per governare il futuro della città, non per soddisfare appetiti o interessi speculativi. Un piano si giudica davvero soltanto a distanza di anni, quando chi lo ha voluto non siede più nelle aule del Comune. Mi piace pensare che un giorno un ragazzo catanese, attraversando una piazza alberata là dove oggi si stende un piazzale d’asfalto, o abitando in sicurezza un edificio che oggi teme il terremoto, non saprà nulla di questo Documento. Sarà quello il segno che avremo lavorato bene. Perché le buone regole, come la buona politica, si riconoscono dal fatto che migliorano la vita delle persone senza chiedere di essere ringraziate -ha concluso il primo cittadino.

“In questi ultimi mesi -ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio- ho cercato di imprimere l’impulso necessario affinché il Documento Preliminare del PUG potesse finalmente giungere all’esame del Consiglio comunale. È una continuità con la precedente consiliatura che considero il valore più prezioso di questa stagione amministrativa. Sindaci e assessori diversi si sono passati il testimone, confermando obiettivi che appartengono alla città e non alle singole amministrazioni: la rigenerazione al posto dell’espansione, la tutela del suolo, la sicurezza degli edifici e degli spazi pubblici, elementi fondamentali per trattenere i cittadini e offrire loro nuove opportunità. Il Documento è il risultato di un grande lavoro di squadra, nel quale la politica ha indicato la rotta e la struttura tecnica l’ha tradotta in strategie e strumenti, nel rispetto dei rispettivi ruoli. Un lavoro realizzato anche grazie al contributo del professore Paolo La Greca e alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti” ha concluso l’assessore Luca Sangiorgio.

Sono otto gli obiettivi strategici individuati dal Documento: rigenerazione urbana; sicurezza territoriale e urbana; città pubblica e inclusiva; accessibilità; tutela del sistema ambientale, agricolo, paesaggistico e costiero; sviluppo economico fondato sull’innovazione; valorizzazione del patrimonio storico e identitario; governance. A caratterizzare l’impostazione del nuovo strumento sono soprattutto due scelte di fondo: il consumo di suolo a saldo zero e l’assenza di nuove zone di espansione edilizia residenziale. La rigenerazione del patrimonio esistente diventa così la principale modalità di trasformazione della città, attraverso il recupero degli spazi inutilizzati, la riqualificazione degli edifici più vulnerabili, il potenziamento dei servizi e la riconquista degli spazi pubblici.

Tra le principali direttrici di intervento figurano il rafforzamento del trasporto pubblico e dell’intermodalità, con la previsione di parcheggi scambiatori agli ingressi urbani e l’integrazione con le reti metropolitane e ferroviarie; la ricucitura del rapporto tra la città e il mare, attraverso la prospettiva del nuovo waterfront e dell’interramento della linea ferroviaria costiera; la realizzazione di una rete ecologica e di un grande cordone verde; il consolidamento delle aree produttive e dei poli dell’innovazione, valorizzando le potenzialità legate al porto, all’aeroporto e alle infrastrutture ferroviarie.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda gli effetti giuridici che la normativa regionale riconosce già alla fase preliminare della pianificazione. La legge regionale n. 19 del 2020, all’articolo 26, attribuisce infatti al Documento Preliminare una specifica efficacia anticipata, prevedendo l’individuazione delle aree nelle quali possono essere autorizzati interventi edilizi e approvati piani attuativi anche prima dell’approvazione definitiva del PUG, con la contestuale possibilità di sospendere il rilascio dei titoli abilitativi nelle parti del territorio in cui le precedenti previsioni urbanistiche potrebbero compromettere gli obiettivi del nuovo Piano. Con l’adozione del Documento da parte del Consiglio comunale scattano inoltre le relative misure di salvaguardia, per un periodo massimo di tre anni non prorogabili.

Una previsione che conferisce al Documento Preliminare un rilievo non soltanto strategico e programmatico, ma anche giuridico e amministrativo, incidendo concretamente sulla gestione e sulle trasformazioni del territorio già durante il successivo percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico.

Con il provvedimento deliberativo approvato, costituito da 252 allegati e oltre 3000 pagine, la Giunta Trantino dà mandato agli uffici della Direzione Urbanistica di indire la Conferenza di pianificazione, coinvolgendo gli enti territoriali, le amministrazioni competenti e i soggetti istituzionali e ambientali interessati. Contestualmente, l’intera documentazione sarà trasmessa al presidente del Consiglio comunale, affinché le commissioni consiliari competenti e i consiglieri possano avviarne l’esame e l’approfondimento, in parallelo allo svolgimento dei lavori della Conferenza. Si apre così una nuova fase del percorso che dovrà portare Catania a dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato alle trasformazioni della città e alle sfide dei prossimi decenni.

PUG CATANIA 2030, CINQUANTAQUATTRO TAVOLE. Un lavoro di analisi e progettazione sviluppato foglio per foglio, isolato dopo isolato, con una rappresentazione del territorio a una scala di dettaglio particolarmente accurata. Il Documento Preliminare del Piano Urbanistico Generale «Catania 2030» si caratterizza per un impianto conoscitivo e normativo che punta a tradurre le strategie di trasformazione urbana in strumenti concreti di intervento, con particolare attenzione alla sicurezza del costruito, alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

Una delle peculiarità del lavoro è rappresentata dalla scala cartografica adottata. Il Documento comprende una tavola unica di zonizzazione, articolata in cinquantaquattro tavole alla scala 1:2.000, integrate da ulteriori elaborati di sintesi e di zonizzazione alla scala 1:10.000. Una scelta che consente di leggere in maniera puntuale i singoli tessuti urbani, gli isolati, le caratteristiche degli immobili e le condizioni territoriali, attraverso il confronto tra cartografie storiche, ortofoto, catasti di primo impianto e rilievi digitali dello stato attuale del costruito.

Il lavoro è stato condotto attraverso l’Ufficio di Piano, con una struttura tecnica composta da un numero ristretto di professionalità: “Questo piano è nato con un’accuratezza che i documenti preliminari di norma non conoscono. Abbiamo percorso la città con gli occhi del rilievo prima ancora che con quelli del progetto, confrontando le carte storiche con le ortofoto e i catasti di primo impianto con le misure digitali del costruito, finché ogni linea tracciata ha potuto rispondere a una domanda precisa: perché proprio qui e non altrove -ha spiegato l’ingegnere Biagio Bisignani, direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Catania- Lo abbiamo fatto dopo un lungo e complesso lavoro di verifica e ascolto in pochissimi e il rispetto impone di rivelare i nomi di chi lo ha reso possibile: Serena, Sandra e Deborah hanno offerto un contributo professionale di altissima qualità. A loro va la mia gratitudine più profonda, perché la competenza si può insegnare, la dedizione no” ha aggiunto Bisignani.

Il quadro conoscitivo è stato costruito attraverso l’integrazione di studi specialistici che riguardano gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici, la compatibilità idraulica, le caratteristiche agricole e forestali, il patrimonio archeologico, la dinamica demografica e socioeconomica. A questi si aggiunge il Rapporto Preliminare Ambientale, che individua anche un sistema di 31 indicatori per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali e degli effetti ambientali delle scelte di pianificazione. La documentazione comprende inoltre la Relazione Generale, le Norme Tecniche di Attuazione e il Regolamento Edilizio Comunale.

Il cuore innovativo del Documento è costituito dai Dispositivi Urbani di Innovazione e Trasformazione (DUIT), cinque strumenti di secondo livello concepiti per intervenire sulla città già costruita, senza ricorrere a nuove espansioni su aree agricole o naturali. Si tratta di dispositivi differenziati in relazione alle caratteristiche degli ambiti e degli immobili: rigenerazione urbana di interi isolati e tessuti degradati, rigenerazione edilizia dei singoli edifici vulnerabili, riqualificazione di lotti interclusi e spazi residuali, interventi strategici su ambiti incompiuti e infrastrutture dismesse, conservazione del patrimonio storico.

A questi strumenti si accompagna una diversa impostazione dei rapporti tra proprietà, trasformazione urbanistica e interesse pubblico: “Il Piano utilizza le tecniche più innovative maturate nelle applicazioni recenti dell’urbanistica, non per inseguire una moda ma per rispondere alle domande di una città già costruita. La più importante è una distinzione netta, che il lettore ritroverà in ogni pagina.

La perequazione, che per decenni ha promesso di distribuire con equità diritti e oneri, è ormai una tecnica che ha esaurito la sua spinta, pensata per le città che crescevano e inadatta a quelle che devono rigenerarsi. Al suo posto il Piano adotta la compensazione della rigenerazione, che non livella ma restituisce; guardando ogni immobile per ciò che è e per ciò che ha perduto, con una trasformazione chiamata a misurarsi con la qualità più che con le quantità”, ha sottolineato il direttore della Direzione Urbanistica.

Il nuovo modello si fonda su meccanismi di compensazione, premialità e convenienza, con criteri di valutazione trasparenti e verificabili. La trasformazione degli immobili viene collegata al conseguimento di risultati misurabili in termini di sicurezza sismica, efficienza energetica, permeabilità dei suoli, gestione delle acque meteoriche, dotazione di verde e qualità degli spazi pubblici. Particolare attenzione è riservata alla sostituzione degli edifici più vulnerabili, alla tutela degli abitanti e delle attività economiche durante gli interventi e al loro diritto di rientro negli immobili riqualificati.

Il Documento introduce inoltre un sistema di controllo e trasparenza dell’attuazione, attraverso la previsione di un registro pubblico dei crediti, la verifica dei valori economici e dei piani finanziari e l’istituzione dell’Urban Center, concepito come luogo permanente di informazione, partecipazione e accompagnamento dei processi di rigenerazione urbana.

La documentazione costituisce la base conoscitiva e progettuale sulla quale proseguirà la formazione del PUG. Il confronto con le amministrazioni e gli enti competenti nell’ambito della Conferenza di pianificazione e il successivo esame consiliare consentiranno di approfondire e perfezionare le scelte, completando gli studi e gli elaborati necessari alla definizione del progetto definitivo.

Redazione