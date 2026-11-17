“Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi che, pur insuscettibili di fondare una pronuncia cautelare, hanno certamente aperto, nel solco di quanto accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via D’Amelio, nuove prospettive sul contesto e sulla possibile ‘cabina di regia’ dietro le stragi del 1992″.

Lo scrive il gip di Caltanissetta nell’ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di domiciliari per l’ex capo della Polizia De Gennaro accusato di depistaggio.

“Resta acquisito – prosegue – che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale”. Per il gip “le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con giudizio di gravità indiziaria che le condotte siano state finalizzate a sviare le investigazioni sui fatti che erano oggetto del presente procedimento”.

A parere del giudice, dunque, non ci sono gravi indizi per concludere che l’eventuale depistaggio che l’ex super poliziotto avrebbe posto in essere fosse diretto a inquinare le indagini sulle stragi del ’92 portate avanti dai pm nisseni.

Nella foto: l’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro

Ansa