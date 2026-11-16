“In data odierna, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri del ROS- Sezione Anticrimine di Catania hanno ripristinato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe CASTIGLIONE, deputato dell’Assemblea regionale siciliana, Matteo MARCHESE, già consigliere comunale del comune di Misterbianco e Giuseppe COCO, intermediario dello scambio, indagati e ora imputati per il delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416 ter c.p., nell’ambito del procedimento Proc. pen. nr. 5107/25 R.G.N.R. mod. 21. Ciò a seguito della conferma in Cassazione della ordinanza del Tribunale del Riesame che, a seguito di appello del Pubblico Ministero, aveva riformato il provvedimento di liberazione e revoca della misura cautelare adottato dal GIP”.

Questo il comunicato della Procura della Repubblica di Catania giunto questo pomeriggio in redazione e firmato dal procuratore capo Francesco Curcio.

Nella foto: il deputato all’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Castiglione

Redazione