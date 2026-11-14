Da novembre a marzo, magistrati, giornalisti, avvocati, attivisti e imprenditori si confronteranno a Paternò (Catania) presso la Biblioteca comunale sui diversi volti del potere mafioso. La rassegna è promossa dalla locale sezione dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) “Carmelo Mio” con il patrocinio del Comune.

“In un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose – spiegano gli organizzatori – ci si aspetterebbe un dibattito pubblico ampio e partecipato, capace di interrogarsi sulle ragioni di quello scioglimento e, soprattutto, sullo stato di salute degli anticorpi civili e democratici che una comunità deve saper mettere in campo per resistere al potere mafioso. A Paternò, invece, di tutto questo si è parlato troppo poco e spesso a mezza voce”.

“Da questa consapevolezza nasce ‘L’Antidoto, la Costituzione cura il veleno mafioso’, la rassegna di incontri pubblici per riportare al centro del dibattito cittadino il tema della presenza mafiosa, delle sue trasformazioni e delle responsabilità che chiamano in causa l’intera comunità. Cinque appuntamenti con la partecipazione di tanti personaggi che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, affrontano quotidianamente le diverse forme del potere criminale”.

Il Comune di Paternò ha concesso il patrocinio all’iniziativa, riconoscendone “l’elevato valore istituzionale, culturale, educativo e sociale”.

Il titolo della rassegna richiama la storia di Mitridate, il re del Ponto che, per difendersi dal rischio di avvelenamento, abituava progressivamente il proprio organismo a piccole dosi di veleno. Una metafora che restituisce bene il modo in cui la mafia si insinua nelle comunità: non sempre attraverso manifestazioni eclatanti di violenza, ma anche attraverso l’abitudine all’ingiustizia, alla prepotenza, alla gestione opaca della cosa pubblica e alla progressiva accettazione di ciò che dovrebbe essere riconosciuto e respinto.

È in questo processo di assuefazione che si misura una delle vittorie più insidiose del potere mafioso. E proprio per contrastarlo, la rassegna richiama la Costituzione come argine democratico, strumento di emancipazione e bussola per riconoscere le distorsioni del potere.

“L’antidoto – si legge nella nota – non può arrivare soltanto dall’alto: deve essere costruito da una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte”.

Si comincia martedì 24 novembre, alle 17.30, con «I frutti dell’ingiustizia: le nuove schiavitù tra caporalato e agromafia». Interverranno Lina Trovato, sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, e Jean-René Bilongo, presidente dell’Osservatorio «Placido Rizzotto». A moderare sarà il giornalista Salvo Catalano.

Venerdì 18 dicembre, alle 17.30, sarà la volta di «Spezzare l’ereditarietà mafiosa: prevenzione, tutela e diritti dei minori», con Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, ed Enza Rando, avvocata e senatrice della Repubblica. L’incontro sarà moderato dal giornalista Luciano Mirone.

Venerdì 15 gennaio 2027, alle 17.30, il confronto si sposterà sulla responsabilità individuale e collettiva con «Non voltarsi dall’altra parte: la responsabilità civile contro l’assuefazione mafiosa». Ne discuteranno il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, Dario Riccobono di Addiopizzo, Nicola Grassi di ASAEC e l’imprenditore Fabio D’Agata.

Venerdì 12 febbraio 2027, alle 17.30, spazio alla memoria e alla ricerca della verità con «La verità manomessa: mezzo secolo di depistaggi, dai delitti di Stato alla mafia invisibile». Interverranno il giornalista e scrittore Michele Gambino, l’avvocato Vincenzo Gervasi e il giornalista Luciano Mirone.

La rassegna si concluderà a marzo 2027 con la presentazione del libro «La mafia che cambia. Dalle stragi ai bitcoin, Cosa nostra oggi», con il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo e la giornalista de La Sicilia Laura Distefano.

Un appuntamento dedicato alle trasformazioni di Cosa nostra, dal passato delle stragi alle nuove forme di infiltrazione nell’economia e nelle istituzioni.

“Con questa iniziativa, l’Anpi di Paternò – è scritto nel comunicato – intende contribuire ad aprire uno spazio di confronto pubblico che non si esaurisca nelle ricorrenze o nelle dichiarazioni di principio. Una città non si difende dalla mafia soltanto attraverso il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, ma anche attraverso la partecipazione democratica, la consapevolezza dei cittadini e la capacità di non considerare inevitabile ciò che inevitabile non è. Una comunità che non vuole assuefarsi ha due strade per dimostrarlo: partecipazione democratica e rifiuto del silenzio.

Redazione