“Il Caso Martoglio” di e con Luciano Mirone, con la regia di Fabio Fagone, “miglior film” italiano in concorso al Catania Film Festival conclusosi ieri sera al Centro Zo’ del capoluogo etneo. Lo ha deciso la giuria del concorso composta da prestigiosi rappresentanti del mondo del cinema nazionale ed internazionale, con il parere dei ragazzi delle scuole superiori che nei giorni scorsi hanno assistito entusiasticamente alla proiezione del lungometraggio.

Un importante riconoscimento ad un’opera che sarà presentata ufficialmente Sabato 28 Novembre 2026, alle 17,30, nella “patria” del grande Martoglio: Belpasso (Catania), nel glorioso Teatro comunale che porta il suo nome. Il lavoro si avvale della partecipazione straordinaria di Leo Gullotta (voce di Nino Martoglio) e di Loredana Marino, con l’intervento di Nunzio Sambataro e del puparo Salvo Mangano. Direttori della fotografia: Marcello e Lorenzo Panebianco.

“Un premio come questo è innanzitutto un omaggio alla verità – dice il l‘autore del docufilm, il giornalista e scrittore Luciano Mirone –, a quella verità negata per oltre cento anni ad un artista ed intellettuale straordinario come Martoglio, giornalista, poeta, commediografo e regista teatrale”.

Ancor oggi, dopo oltre un secolo dalla morte (15 settembre 1921), per la giustizia italiana e per molti libri di storia, la vita di Martoglio si è spenta prematuramente a causa di una “caduta accidentale” verificatasi nella tromba dell’ascensore dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Tutto è rimasto nel buio della notte dei tempi, rimosso dalle autorità di allora e dal fascismo, insediatosi un anno dopo.

Ma dalle carte consultate da Mirone (autore, tre anni fa, dell’omonimo libro-inchiesta da cui il docufilm è stato tratto) emerge un’altra verità, attualissima e terrificante, del cui contesto i poteri forti della città sono tutt’altro che assenti. Basta citare un dato: Martoglio, personaggio odiatissimo dal potere per le sue denunce portate avanti con il suo giornale satirico D’Artagnan, subì oltre duecento querele e fu costretto ad intraprendere almeno ventuno duelli.

“Si tratta di un’opera – afferma il regista Fabio Fagone, che ha curato anche il montaggio – alla quale abbiamo dedicato alcuni anni della nostra vita: ma quando si tratta di contribuire al ristabilimento della verità, il tempo perduto è sempre tempo guadagnato. Un lungometraggio pieno di interviste a personalità importanti che hanno dato un contributo fondamentale alla ricostruzione della storia”.

“Il docufilm – aggiunge Fagone – è stato girato in buona parte all’interno e all’esterno dell’ospedale Vittorio Emanuele, una struttura che con i suoi chiaroscuri si presta benissimo all’ambientazione di un giallo surreale come questo”.

Ma quali difficoltà sono state incontrate per questa indagine giornalistica? “Diciamo che è stato un parto lungo ma dolcissimo – conclude Mirone –. Alle carte dell’indagine giudiziaria, generosamente fornite dal regista Elio Gimbo e dall’avvocato Gianni Nicotra (scopritori delle stesse all’Archivio di Stato di Catania) si sono aggiunti tanti altri documenti preziosi consultati in Italia e all’estero. Sì, un parto lungo e dolcissimo premiato in questa importante kermesse cinematografica. Adesso speriamo che questo lavoro possa essere apprezzato dal pubblico”.

Nella foto: un momento della consegna del premio all’autore e al regista del docufilm “Il Caso Martoglio”, rispettivamente Luciano Mirone e Fabio Fagone, nel corso della serata conclusiva del Catania Film Festival

Redazione