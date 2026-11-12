Edilizia, sviluppo urbano e mafie: a Catania la Fillea Cgil presenta la ricerca “Città in cantiere”. Un evento che si svolgerà domani, Venerdì 13 novembre 2026, alle 16, nella sede della Cgil (via Crociferi 40) attraverso un confronto tra mondo accademico, sindacato e istituzioni sulle trasformazioni urbane in Sicilia e in Piemonte.

Si parlerà delle trasformazioni delle città e degli interessi economici che attraversano il settore delle costruzioni e i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nei processi di sviluppo urbano. Molto significativo, infatti, il sottotitolo dell’evento “Sviluppo urbano e criminalità organizzata in Sicilia e in Piemonte”.

“L’appuntamento – si legge nella nota – sarà l’occasione per presentare una ricerca dedicata al rapporto tra edilizia, sviluppo urbano e criminalità organizzata in due realtà territoriali differenti, Sicilia e Piemonte, e per aprire un confronto sui cambiamenti avvenuti negli anni, e sulle implicazioni economiche, sociali e sindacali dei processi di trasformazione delle città”.

Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Cubito, segretario generale della Fillea Cgil di Catania. La ricerca sarà presentata da Rocco Sciarrone, del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino; Antonio Vesco, del Centre Européen de Sociologie et de Science Politique dell’Université Paris 1; Attilio Scaglione, del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli; e dal giornalista Gianni Belloni.

Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte; Massimo Cogliandro, segretario generale della Fillea Cgil Piemonte; Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia; Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia; Enza Rando, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie; Alberto Vannucci, dell’ufficio di presidenza di Libera; e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil. A moderare il confronto sarà Laura Distefano, giornalista del quotidiano La Sicilia.

A partire dalle 18, spazio alla festa degli iscritti organizzata da Fillea Cgil Catania con lo spettacolo di cabaret con Giuseppe Castiglia ed intrattenimento musicale de “I color Indaco” con i saluti del segretario nazionale della Fillea e del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo.

Quelle che seguono, le notizie fornite dall’intelligenza artificiale in merito alla cementificazione urbana di Catania:

La cementificazione urbana a Catania resta una delle principali criticità ambientali e territoriali della Sicilia, con la provincia etnea ai vertici regionali per consumo di suolo. La forte impermeabilizzazione del tessuto urbano e della cintura metropolitana aggrava il dissesto idrogeologico e l’effetto isola di calore.

Dati e dinamiche recenti

Primato negativo in Sicilia. Secondo le rilevazioni dell’ISPRA e di ARPA Sicilia, la provincia di Catania registra costantemente tra gli incrementi più elevati dell’isola per superficie artificiale, trainati sia dall’espansione residenziale e commerciale sia dall’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Pressione sulla cintura metropolitana. L’espansione edilizia continua a interessare non solo le aree periferiche del capoluogo, ma anche i comuni dell’hinterland pedemontano (come Misterbianco, Belpasso, Gravina di Catania e Tremestieri Etneo), saldando tra loro centri un tempo distinti.

Aree critiche e progetti discussi

Piano Regolatore Portuale e costa. L’ampliamento delle aree portuali verso la Scogliera d’Armisi e la foce dell’Acquicella è al centro di ricorsi e mobilitazioni civiche per il timore di milioni di metri cubi di nuove colate di cemento a ridosso del litorale.

Aree verdi e centro storico. Comitati e associazioni come Legambiente hanno contestato vari interventi di impermeabilizzazione, tra cui le gettate di cemento nel fossato del Castello Ursino, le varianti urbanistiche su aree destinate a parcheggio o verde, e la gestione di grandi spazi incompiuti come Corso dei Martiri della Libertà e Cibali.

Conseguenze sul territorio

Rischio idrogeologico e allagamenti. La riduzione dei terreni drenanti, unita a una rete di smaltimento delle acque meteoriche obsoleta e a opere incompiute come il canale di gronda, trasforma i nubifragi sempre più intensi in allagamenti diffusi nel centro urbano e nella piana.

Isole di calore. La scarsità di verde urbano e l’eccesso di asfalto e cemento innalzano sensibilmente le temperature estive nei quartieri più densamente edificati.

Redazione