La criminalità organizzata continua a trovare spazio nel settore delle costruzioni, ma con modalità diverse rispetto al passato: meno controllo diretto sui cantieri e maggiore capacità di inserirsi nelle filiere produttive attraverso subappalti, forniture, servizi e reti di relazioni con imprese, professionisti e politica. È uno dei principali elementi emersi dalla ricerca “Città in cantiere. Edilizia, sviluppo urbano e criminalità organizzata in Sicilia e in Piemonte”, presentata nella sede della Cgil di Catania, in via Crociferi, nel corso dell’iniziativa promossa dalla Fillea Cgil.

Lo studio, realizzato con il contributo di Larco e Lies, ha messo a confronto le realtà di Catania e Torino, analizzando le trasformazioni del comparto edilizio, gli interessi economici legati allo sviluppo urbano e i fattori che favoriscono le infiltrazioni mafiose. L’indagine ha incrociato dati economici, documentazione giudiziaria e oltre venti interviste realizzate nel 2025.

Tra i risultati più significativi emerge una struttura produttiva simile nei due territori, caratterizzata dalla concentrazione delle attività più importanti in poche grandi imprese e dalla frammentazione delle lavorazioni tra piccole aziende. Un sistema che, insieme alla diffusione dei subappalti, può rendere più difficile ricostruire le responsabilità e individuare eventuali presenze criminali.

La ricerca ha evidenziato anche alcune differenze nel mercato degli appalti pubblici: tra il 2021 e il 2025 gli affidamenti diretti hanno rappresentato il 72% delle procedure esaminate a Torino e il 53% a Catania, dove risulta invece più consistente il ricorso alle procedure negoziate con inviti selezionati.

Particolare attenzione è stata dedicata al caso catanese, dove le organizzazioni mafiose hanno storicamente privilegiato l’inserimento in attività economiche gestite da altri soggetti, piuttosto che il controllo diretto delle trasformazioni urbane.

“La mafia oggi si inserisce nei processi industriali, in questo caso nel settore edile, agendo come un global service, attraverso i subappalti ma soprattutto fornendo servizi e forniture”, ha spiegato Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia. “Nel farlo sfrutta il suo enorme capitale sociale che è fatto di relazioni e di conoscenze”.

Pistorio ha richiamato soprattutto il ruolo della cosiddetta “area grigia”, nella quale gli interessi criminali, economici e professionali possono incontrarsi senza che le organizzazioni mafiose assumano necessariamente una posizione dominante. “Non è detto che all’interno di questa area grigia il rapporto sia mafiocentrico, ma è un sistema di rete e di relazioni che in assenza di regole urbanistiche e di scelte strategiche condiziona gran parte delle attività sul nostro territorio”.

L’incontro è stato aperto dal segretario generale della Fillea Cgil Catania, Vincenzo Cubito. A illustrare la ricerca sono stati i docenti Rocco Sciarrone, del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, Antonio Vesco, del Centre Européen de Sociologie et de Science Politique dell’Université Paris 1, Attilio Scaglione, del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli e dal giornalista Gianni Belloni.

Alla successiva tavola rotonda, moderata dalla giornalista Laura Distefano, hanno partecipato Federico Bellono e Massimo Cogliandro, rispettivamente segretari generali della Cgil Torino e della Fillea Cgil Piemonte, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia che ha sottolineato come da tempo il sindacato siciliano denunci che “il settore delle costruzioni in Sicilia rappresenta un terreno in cui si intrecciano speculazione immobiliare, frammentazione del lavoro e interessi della criminalità organizzata. Il consumo di suolo e un modello di sviluppo urbano spesso guidato dalla speculazione, insieme alla polverizzazione delle imprese e al ricorso eccessivo ai subappalti, creano condizioni favorevoli al lavoro nero, all’insicurezza nei cantieri e alle infiltrazioni mafiosi”.

E ancora, alla tavola rotonda hanno partecipato Giovanni Pistorio, Enza Rando, componente della Commissione parlamentare antimafia, Alberto Vannucci, dell’ufficio di presidenza di Libera, e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil nazionale.

Il confronto ha posto al centro il rapporto tra sviluppo urbano, legalità e qualità del lavoro, con particolare attenzione alla trasparenza degli appalti e alla necessità di rafforzare gli strumenti di controllo lungo l’intera filiera delle costruzioni.

Le costruzioni rappresentano di certo un pilastro economico del Paese che regge il 21 % del Pil, ha sottolineato il segretario generale nazionale Di Franco: “Nel Mezzogiorno il settore è trainante e in questi anni segnati dal PNRR ha ridotto alcuni divari tra Nord e Sud. Ma adesso, proprio nella fase post Piano nazionale di ripresa e resilienza, stiamo registrando un riacuirsi dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose. L’inchiesta giudiziaria sulla ricostruzione post-sisma 2016 nel cratere del Centro Italia e sulla Napoli Bari ne sono un esempio eclatante. Le mafie si nutrono ormai principalmente dei contesti normativi favorevoli. Fra l’introduzione dei sub appalti a cascata ed il mantenimento della legge Bossi Fini, vengono alimentati facili riciclaggi e sfruttamento della manodopera ad appannaggio della malavita che la offre come servizio . Servono controlli stringenti, magari rafforzando gli organici specializzati delle Procure, e urge una rivisitazione del codice degli appalti. Assistiamo a committenti di Stato che predicano il valore dei controlli ma poi non ne riconoscono i costi. Questo equivale a dire che non si vuole la legalità e che il settore costruzioni non può permetterselo”.

Al termine dei lavori, spazio alla festa degli iscritti organizzata da Fillea Cgil Catania con lo spettacolo di cabaret con Giuseppe Castiglia ed intrattenimento musicale de “I color Indaco” con i saluti del segretario nazionale della Fillea e del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo.

Redazione