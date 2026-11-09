Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso in via D’Amelio nel ’92, incontra in carcere il boss catanese Marcello D’Agata. L’Associazione “Antimafia e Legalità” di Catania emette un comunicato che già dal titolo appare molto eloquente: “Il vero pentimento richiede verità, non alibi. D’Agata parli con la Procura”.

L’Associazione – si legge nella nota – segue con massima attenzione e profondo senso di responsabilità, la vicenda emersa nei giorni scorsi, relativa all’incontro in carcere tra Salvatore Borsellino e Marcello D’Agata, storico luogotenente del boss catanese Nitto Santapaola”.

“Dalle dichiarazioni rese – scrive Antimafia e Legalità -, D’Agata avrebbe parlato di un percorso di redenzione umana maturato durante la lunga carcerazione, giustificando la propria scelta di non collaborare con la giustizia, con la volontà di non usufruire di alcun beneficio penitenziario, preferendo scontare la pena per intero”.

“Una giustificazione che questa Associazione ritiene debole, pretestuosa e moralmente inaccettabile – afferma l’Avv. Enzo Guarnera Presidente dell’Associazione -. Il pentimento non può essere ridotto a una mera questione di coscienza individuale o a un esercizio spirituale chiuso tra le mura di una cella. Chi ha sparso sangue, chi ha devastato intere comunità e chi ha contribuito a tenere in ostaggio il Paese, con la violenza mafiosa, ha il dovere morale e civile di trasformare il proprio ‘pentimento interiore’ in un atto di concreta verità per lo Stato”.

“Marcello D’Agata non è un detenuto qualunque – continua il legale -. Custodisce nella sua memoria storica e nelle sue esperienze di vertice la chiave di lettura di numerosi contesti mafiosi, di reati efferati e, soprattutto, di quelle inquietanti collusioni tra mafia, politica e deviazioni istituzionali che ancora oggi avvelenano la democrazia del nostro Paese. Sottrarre questa verità alla giustizia significa essere complici, ancora una volta, di quel sistema di potere che oggi si dice di aver rinnegato”.

“È troppo comodo – spiega Guarnera – affermare un ravvedimento intimo e poi trincerarsi dietro il rifiuto di collaborare, lavandosi la coscienza senza però sporcarsi le mani con la verità”.

L’Associazione “Antimafia e Legalità” lancia un appello, anzi, scrive nel documento, una “sfida diretta” a Marcello D’Agata: “Compia il passo decisivo. Chieda un incontro con i magistrati della Procura, metta a disposizione le sue conoscenze per fare luce sulle zone d’ombra della nostra Repubblica. Dimostri con i fatti e, non solo a parole, che la sua redenzione è autentica”.

In caso contrario, conclude la nota, “le dichiarazioni rese a Salvatore Borsellino, rischiano di essere solo ‘fumo negli occhi’, un’operazione di facciata che offende la memoria di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia, le quali non possono essere usate come paravento per l’omertà di chi, pur avendo le chiavi per aprire gli armadi più oscuri della nostra storia, sceglie di tenerle chiuse”.

Nella foto: Salvatore Borsellino, fondatore e leader delle Agende rosse, fratello del giudice Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992

Redazione