Sulle prossime elezioni amministrative in programma a Belpasso (Catania) nel 2028, l’ex assessore della Giunta Spina (Pd), Franco Drago, oggi componente della Direzione provinciale del Pd, scrive questa lettera, che pubblichiamo

Gentile Direttore,

Le scrivo perché vorrei provare ad aprire, con un po’ di anticipo, una discussione sulle amministrative di Belpasso della primavera 2028. Non sui nomi, almeno per ora, ma su che tipo di sindaco ci serve.

Lo dico in modo semplice: a Belpasso non basta un bravo amministratore. Ci vuole qualcuno che abbia in testa dove deve andare la città nei prossimi dieci anni e che sappia costruirci intorno un progetto, una squadra, un metodo.

Quando si avvicinano le elezioni succede sempre la stessa cosa: si parte dai nomi, da chi si candida, da chi si allea con chi. È normale, lo capisco. Però, se vogliamo cambiare passo, dovremmo partire da un’altra domanda: di che sindaco ha bisogno Belpasso, oggi?

Non parlo di una figura perfetta, che non esiste, ma di problemi concreti che abbiamo davanti e che la sola gestione ordinaria non risolve. Penso a come trasformare la presenza di industrie e attività commerciali in ricchezza che resti in città. Penso all’agricoltura e alla crisi idrica, che resta una ferita aperta. Penso all’urbanistica, ai servizi, al lavoro, alla qualità della vita di tutti i giorni.

Amministrare l’esistente è necessario, ci mancherebbe: gli uffici devono funzionare, le strade vanno tenute in ordine, le regole vanno rispettate. Ma Belpasso ha una posizione importante, un’agricoltura che vale ancora molto, un tessuto produttivo significativo, un rapporto stretto con Catania e con tutto il territorio etneo. Sono risorse reali, ma da sole non producono sviluppo. Serve qualcuno che sappia dare un indirizzo, coordinare, progettare e dialogare con Regione, Stato e Città metropolitana senza improvvisare.

Per questo, secondo me, il prossimo sindaco dovrà saper fare più cose insieme. Dovrà avere una visione che vada oltre i cinque anni di mandato, con obiettivi chiari e verificabili. Dovrà intendersi di bilancio, programmazione, urbanistica e appalti, o almeno saper scegliere persone competenti e saperle guidare. Dovrà essere autorevole quando rappresenta Belpasso fuori da Belpasso, e quell’autorevolezza dovrà costruirsela con la preparazione e la continuità, non con le dichiarazioni.

E dovrà essere libero: libero di decidere nell’interesse generale, senza rispondere a gruppi di pressione, interessi particolari o reti clientelari.

Le relazioni servono, in politica come nella vita, ma quando iniziano a condizionare le scelte pubbliche diventano un problema.

Poi dovrà saper ascoltare: cittadini, imprese, agricoltori, lavoratori, professionisti, associazioni, giovani, volontariato. Ascoltare non vuol dire non decidere. Vuol dire decidere conoscendo i problemi e poi spiegare perché si è deciso in un certo modo.

E dovrà essere concreto: distinguere un annuncio da un progetto e dire con quali risorse, tempi e responsabilità si realizza una cosa. Dovrà saper scegliere una squadra per competenza, assegnare obiettivi precisi e verificarne i risultati, perché un’amministrazione non può dipendere solo dal sindaco.

Su tutto questo, per me, c’è un punto che viene prima degli altri: la legalità. Non come slogan, ma come modo di amministrare ogni giorno: procedure chiare, controlli che funzionano, informazioni accessibili ai cittadini. Se manca questo, manca la fiducia, e senza fiducia qualsiasi progetto di sviluppo resta sulla carta.

Queste caratteristiche, da sole, non bastano: servono se inserite in un programma che affronti i nodi veri di Belpasso. Le filiere agricole e la trasformazione dei prodotti, l’acqua, il rilancio della zona industriale, l’urbanistica e il consumo di suolo, il commercio e l’artigianato, un turismo legato al territorio, alla cultura e alle produzioni locali, il lavoro e la formazione, i servizi sociali, scolastici e sportivi, la manutenzione e la cura degli spazi pubblici.

Non si può promettere tutto e subito, e chi lo fa non è credibile. Un programma serio dice cosa viene prima, cosa si può raggiungere concretamente, quali ostacoli vanno rimossi, chi va coinvolto. Dice anche quali sono i limiti finanziari e amministrativi del Comune. Dire le difficoltà non mi sembra debolezza: mi sembra l’unico modo per affrontarle.

Il sindaco che immagino non deve sapere tutto: deve saper trovare le competenze giuste, ascoltarle e trasformarle in decisioni. Deve inoltre accettare di essere verificato, con obiettivi e risultati comunicati con regolarità. I cittadini devono poter valutare non solo ciò che viene promesso, ma ciò che viene realizzato. La fiducia, alla fine, si costruisce così: con coerenza e con risultati che si possono controllare.

Ci tengo a chiarirlo: aprire questa discussione non vuol dire anticipare candidature, schieramenti o alleanze. Vuol dire provare a spostare, per un momento, il dibattito dalla contesa sui nomi ai bisogni della città. Il metro con cui giudicheremo chi si candiderà va definito adesso, non cucito addosso a questo o a quel candidato dopo.

Per quanto mi riguarda, questo confronto deve restare aperto a tutte le sensibilità dell’area progressista e civica. Non credo che un progetto per Belpasso possa essere proprietà di una sola parte: deve nascere da un confronto ampio dentro quell’area, misurarsi con i problemi reali e cercare una convergenza nell’interesse della comunità.

La ringrazio per lo spazio che vorrà dare a questa riflessione.

Cordiali saluti,

Francesco Drago

Componente della Direzione provinciale del Partito Democratico

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)