“Ho depositato un’interrogazione al Sindaco metropolitano di Catania per chiedere chiarezza sulla gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di Sie Spa e sulle ricadute economiche che le criticità del servizio stanno producendo sui Comuni e sui cittadini. La questione non riguarda soltanto i disservizi e le contestazioni sulle bollette, ma anche un problema ancora più delicato: chi sta sostenendo concretamente i costi di un servizio la cui gestione è stata affidata a Sie?”. Il consigliere del M5S di Catania, Graziano Bonaccorsi, pone il caso Sie, la società che gestisce il servizio idrico di alcuni comuni della provincia di Catania.

Il caso più emblematico, secondo quanto dice Bonaccorsi, è quello di Scordia. “Il Comune – spiega – avrebbe anticipato 430 mila Euro per le utenze elettriche dei pozzi comunali destinati all’approvvigionamento idrico, somme che non sarebbero state rimborsate dalla società. Per recuperare il credito, l’amministrazione ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Sie”.

“A questa cifra – puntualizza Bonaccorsi – si aggiungono ulteriori 215 mila Euro relativi ai costi energetici di un pozzo privato appartenente a un Consorzio irriguo, utilizzato per integrare l’approvvigionamento idrico cittadino. Si tratta di due voci distinte, che portano il totale delle spese segnalate a oltre 645 mila euro”.

Ma Scordia – aggiunge il consigliere comunale di Catania – non è l’unico territorio nel quale sono state segnalate criticità. “Nell’interrogazione – dichiara Bonaccorsi – ho richiamato anche le situazioni di Randazzo, Caltagirone, Castel di Iudica, Licodia Eubea, Mascali e molti altri comuni dove sono emerse problematiche differenti relative alla gestione del servizio, alla fatturazione, alla manutenzione delle reti e ai rapporti con gli utenti”.

“C’è poi un altro elemento che non può essere sottovalutato – aggiunge l’esponente pentastellato -. Secondo le informazioni ricevute, al 5 novembre 2026 il bilancio d’esercizio 2025 di Sie non risultava ancora approvato. Una circostanza che impone di conoscere con precisione la situazione economica e finanziaria della società, il suo livello di indebitamento, la liquidità disponibile e la capacità di far fronte agli obblighi assunti nei confronti dei Comuni”.

“Nella mia interrogazione – specifica Bonaccorsi – chiedo quindi alla Città Metropolitana di attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per promuovere una ricognizione dei rapporti economici tra Sie e i Comuni: vogliamo sapere quanti soldi pubblici sono stati anticipati, quali somme devono ancora essere restituite e se esistono altre situazioni analoghe a quella di Scordia”.

“Chiedo inoltre – afferma il consigliere pentastellato – che venga fatta piena luce sulla situazione finanziaria della società e sul ruolo dei soci pubblici, affinché esercitino fino in fondo le proprie responsabilità di controllo e tutela dell’interesse collettivo”.

“L’acqua – conclude – è un servizio essenziale e non può trasformarsi in un problema economico scaricato sulle amministrazioni comunali e sulle famiglie. I Comuni non possono essere lasciati soli a sostenere costi che potrebbero spettare al gestore, mentre i cittadini continuano a chiedere un servizio efficiente, bollette corrette e risposte che spesso non arrivano. È arrivato il momento di fare chiarezza, pretendere trasparenza e tutelare le risorse pubbliche”.

Redazione