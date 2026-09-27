Sarà inaugurato a Belpasso (Catania) Martedì 6 Ottobre 2026, alle 17,30, in via XVIII Traversa 23/E, il Centro di Ascolto e di Consulenza “Fidapa For You”, “un faro di supporto socio-educativo, psicologico e legale per la comunità”. Un progetto promosso dalla sezione locale della Fidapa che “offre risposte concrete alle fragilità del territorio attraverso consulenze specialistiche, sostegno alla genitorialità e percorsi nelle scuole”.

Il Centro opererà all’interno dei propri locali e su tutto il territorio belpassese (con particolare riferimento, viene specificato, nelle scuole, nelle parrocchie ed in diversi enti).

Lo scopo è quello di creare un sostegno ai giovani studenti attraverso percorsi su affettività, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, comunicazione efficace, educazione stradale e prevenzione delle dipendenze.

Inoltre sono previste delle consulenze specialistiche su problematiche familiari, psicologiche, pedagogiche, legali, di counseling e di mediazione familiare, con l’attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto dedicati all’elaborazione del lutto per genitori.

Una particolare attenzione – si legge nella nota – si rivolgerà agli incontri e ad corsi pre e post-parto per neogenitori, con una particolare accoglienza per le madri e le famiglie con il supporto di un’équipe multidisciplinare (pediatra, ginecologa, ostetrica, psicologo, pedagogista, consulente in allattamento, doula e altre figure professionali), affiancata da laboratori creativi e attività di benessere.

Ricevimento mercoledì dalle 9,30 alle 12,30, e venerdì dalle 16,30 alle 19,30. Per maggiori chiarimenti, ci si può rivolgere a fidapabelpasso2526@gmail.com, oppure al numero telefonico o WhatsApp: 329 4724554.

Redazione