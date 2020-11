“Tutti abbiamo firmato una analoga lettera, indirizzata alla presidente Casellati, dicendo che non parteciperemo alle riunioni della Commissione antimafia, di cui Jole Santelli era vicepresidente”. Lo ha reso noto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso di una conferenza stampa con i vertici parlamentari di tutto il centrodestra, dal titolo ‘centrodestra unito a tutela delle istituzioni”.

Già ieri il segretario della Lega Matteo Salvini aveva avvertito che “i parlamentari della Lega e di tutto il centrodestra non parteciperanno ai lavori della commissione Antimafia finché continuerà a esserci questo personaggio alla guida” riferendosi a Nicola Morra. “Le scuse sono state peggiori delle dichiarazioni, perché quando uno sbaglia, si rende conto e finisce lì”, ha aggiunto il leader del Carroccio tornando sulle parole del presidente della commissione Antimafia su Jole Santelli.

Anche Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, questa mattina via Twitter aveva scritto: “Sto partecipando alla conferenza stampa del centrodestra sul caso Morra, insieme ad Anna Maria Bernini e a Roberto Occhiuto. Forza Italia non parteciperà alle sedute della Commissione Antimafia finché non ci saranno le sue dimissioni. #MorraDimettiti”.

Nella foto: il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra

Adnkronos