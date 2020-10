Otto contagi e 5 guariti. Questi i dati più salienti registrati nelle ultime 24 ore nel comune di Belpasso (Catania), comunicati in serata dal sindaco Daniele Motta. Con gli 8 positivi in più rispetto a ieri, il numero dei contagiati (da agosto ad oggi), sale così a 126 (su una popolazione di 28mila abitanti).

“Dall’ASP – dice il primo cittadino – ci arrivano notizie confortanti, nonostante l’amaro in bocca per gli 8 contagi in più rispetto a ieri. Sono, infatti, 5 i guariti di oggi e 1 ospedalizzato fortunatamente è tornato a casa”.

Questi i numeri complessivi forniti questa sera dal sindaco: 126 i casi in totale, 104 i casi attivi, 19 i guariti, 3 i deceduti. Tra i casi attivi, 8 sono ospedalizzati.

Il sindaco poi, diversamente allo scoramento mostrato ieri (quando sono stati comunicati 12 contagi in più rispetto al giorno precedente), mostra un certo ottimismo: “Dal bollettino di oggi – afferma – possiamo considerare nuovamente un aspetto importante: questa seconda ondata di contagi rispetto alla prima dei mesi marzo/aprile è meno virulenta, con un tasso di guarigione lento ma costante, oserei dire ‘certo’ in assenza di ulteriori patologie. Facciamoci coraggio dunque, non diventiamo preda di paura e confusione e atteniamoci con scrupolo e senso di responsabilità a tutte le norme anti-contagio”.

“A beneficio di tutti”, il capo dell’Amministrazione comunale ricorda “le attività ANTI ed INFO COVID messe in campo dal Comune di Belpasso”:

-Il centro operativo della Protezione Civile in piazza Municipio per informazioni e pre-triage.

-il Centralino attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì 095/7051213.

-Intensificazione attività di controllo anti-assembramento.

-Attività di sanificazione programmatica presso scuole, edifici, strade e piazze.

-Specifiche ordinanze come misure di contenimento del virus ( al momento “chiusura parchi gioco” e “regolamentazione ingresso Commemorazione dei defunti”).

-In arrivo migliaia di mascherine che saranno distribuite a chi dovesse farne richiesta.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone