“Niscemi Riparte – Zona Franca urbana e nuovo collegamento con la Catania-Gela”: è questo il tema dell’incontro che si terrà domani dalle 10:30 nella sala “Mario Gori” della Biblioteca di Niscemi, comune della provincia di Caltanissetta, come si ricorderà, quasi un anno fa gravemente penalizzato da una frana che ha causato l’evacuazione di un numero cospicuo di abitanti.

Ad aprire i lavori il saluto di Carlo Pisa, segretario del circolo Pd locale e di Renzo Bufalino, segretario della federazione provinciale del Pd di Caltanissetta, che ha promosso e organizzato l’evento.

In programma gli interventi di Giovanni Di Martino, consigliere comunale Pd a Niscemi; Chiara Cultraro, responsabile Cgil di Niscemi e Peppe Provenzano, deputato nazionale Dem, componente della della segreteria nazionale e alla guida del coordinamento del PD in Sicilia.

“Sarà l’occasione per illustrare e discutere – spiega Provenzano – delle misure per il sostegno economico e il ripristino dei collegamenti infrastrutturali del comune di Niscemi, parzialmente isolato dopo l’evento franoso di gennaio scorso che ha trascinato a valle una parte del paese assieme a case, palazzi, attività economiche e produttive”.

Tra i punti qualificanti della norma proposta dal Pd – a prima firma Provenzano – alla prossima manovra di stabilità nazionale, l’istituzione della Zona Franca Urbana per compensare e sostenere le conseguenze causate dai fenomeni franosi (che prevede tra le altre cose per il triennio 2027-2029 l’esenzione dal pagamento dell’imposta sui redditi fino a 100 mila euro per le micro-imprese e le piccole imprese; l’esenzione dell’Irap e dell’imposta municipale propria per gli immobili ubicati nel territorio della Zona Franca Urbana; l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente) e la creazione di un fondo di 140 milioni complessivi per lo stesso triennio, necessari per la progettazione e la realizzazione di una nuova arteria stradale di collegamento tra il centro abitato di Niscemi e la strada statale 417.

Nella foto: un’immagine di Niscemi (Caltanissetta) dopo la gravissima frana dello scorso gennaio

Redazione