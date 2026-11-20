Quattro colpi d’arma da fuoco alle gambe di un ragazzo di 22 anni, nella notte del 4 ottobre 2026, a Catania, in una delle zone della movida, tra l’“Ex Dogana” e gli Archi della Marina, nel centro della città. Reati contestati: tentato omicidio e porto di arma.

Per questo, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Catania (Piazza Dante) oggi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due giovani catanesi, in quanto gravemente indiziati (pur in una fase processuale che non ha ancora permesso l’instaurazione del contradditorio davanti al giudice e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino alla eventuale condanna definitiva), di avere “posto in essere, in concorso tra loro, i reati di tentato omicidio e di porto illegale di arma da fuoco”.

Il provvedimento è stato adottato, su richiesta della Procura catanese, all’esito di indagini avviate nell’immediatezza dei fatti e riconducibili al ferimento del 22enne, nell’ambito di pregressi contrasti (questa la ricostruzione del Gip) di natura personale.

Per come è stato possibile desumere dall’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ed acquisiti dalla polizia giudiziaria, la dinamica dei fatti Si sarebbe svolta nel seguente modo: “In una prima fase – secondo i magistrati -, entrambi gli indagati, avrebbero raggiunto l’area a bordo di uno scooter per poi , dopo una fase di appostamento e di osservazione degli spostamenti della persona offesa, predisporre il mezzo con cui allontanarsi, subito dopo il ferimento della vittima, avvenuto, ad opera del passeggero, in prossimità degli Archi della Marina”.

Sulla base delle risultanze raccolte, la Procura della Repubblica ha quindi richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli indagati , richiesta accolta nei termini esposti dal Giudice per le indagini preliminari.

Nella foto estrapolata dai Carabinieri dai servizi di video sorveglianza, si possono notare gli aggressori e l’aggredito nel corso della sparatoria dello scorso 4 ottobre a Catania che ha causato il tentato omicidio nei confronti di un 22enne

Redazione