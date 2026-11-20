Da area segnata per decenni dall’abbandono e dal degrado a nuovo spazio pubblico dedicato allo sport, al verde e alla socialità. L’ex discarica abusiva di via Toledo, nel rione Angeli Custodi a Catania, cambia volto e si prepara a diventare un punto di riferimento per residenti, famiglie e giovani.

Il sindaco Enrico Trantino, insieme ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo di fine lavori per verificare la conclusione dell’intervento di riqualificazione che ha trasformato una vasta area, per troppo tempo utilizzata come luogo di accumulo di rifiuti anche pericolosi, in un moderno parco urbano attrezzato.

“Basta mettere in sovrimpressione le immagini di com’era prima quest’area e quelle di com’è adesso per comprendere la portata del cambiamento. Abbiamo restituito al quartiere uno spazio che era abbandonato al degrado, con accumuli di spazzatura e persino rifiuti pericolosi, trasformandolo in un luogo straordinario nel quale i ragazzi possono esprimersi attraverso lo sport e le attività ludiche, le famiglie possono incontrarsi e i cittadini possono ritrovare spazi di conversazione e nuove aree verdi. Tutto questo è stato possibile grazie alle opportunità offerte dal PON Metro e a un contributo regionale, che ci ha consentito di realizzare un intervento di riqualificazione i cui risultati sono oggi visibili agli occhi di tutti” ha commentato il sindaco Trantino, incontrando i residenti.

Il progetto, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus 2021-2027, ha previsto innanzitutto la bonifica integrale dell’area, passaggio indispensabile per restituire sicurezza e piena fruibilità a uno spazio che rappresentava da anni una ferita aperta per il quartiere. Sono state realizzate ampie superfici a verde, con nuove essenze arboree e zone ombreggiate, spazi di aggregazione per i residenti, un campo da calcio a cinque in erba sintetica, un campo da basket regolamentare, una zona fitness e un’area giochi per bambini fino a 12 anni, attrezzata con strutture sicure e inclusive.

Un insieme di servizi e opportunità che prima mancavano completamente in questa parte del rione Angeli Custodi e che ora consentiranno a bambini, adolescenti, giovani e adulti di vivere il quartiere attraverso attività sportive, ricreative e momenti di incontro. Non soltanto il recupero fisico di un’area degradata, dunque, ma la creazione di un nuovo spazio di comunità, capace di favorire la socialità e rafforzare il senso di appartenenza.

L’intervento è il risultato di un percorso amministrativo avviato durante la sindacatura di Salvo Pogliese, con il contributo fattivo di Sergio Parisi, e portato avanti attraverso la determinazione dell’Amministrazione comunale nel reperire e utilizzare le risorse comunitarie affiancate da un contributo regionale per la bonifica dell’area. Fondamentale anche la collaborazione con il I Municipio e con le organizzazioni sociali che operano nel territorio che hanno seguito e sostenuto ogni passaggio burocratico e realizzativo del progetto.

La riqualificazione di via Toledo si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione Trantino per il recupero delle periferie e la rigenerazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di trasformare luoghi di marginalità e abbandono in nuove occasioni di crescita e aggregazione. La conclusione dei lavori segna così un passaggio importante per gli Angeli Custodi: dove per anni si accumulavano rifiuti, oggi nasce uno spazio verde e attrezzato che restituisce al quartiere servizi, bellezza e nuove possibilità di vita collettiva.

Nella foto: l’area sportiva di via Toledo, a Catania, che negli anni scorsi ospitava una discarica

Redazione