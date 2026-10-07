“Un investimento di 3 milioni di euro per la riforestazione, la rinaturalizzazione e il recupero ambientale del territorio siciliano è una scelta che va nella direzione giusta e che abbiamo sostenuto con convinzione, facendo approvare un apposito emendamento alla variazione di bilancio all’esame della II Commissione. Come Cinquestelle ci eravamo spinti fino a prevedere cinque milioni di euro” Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana.

“L’emendamento – spiega Schillaci – consente di finanziare interventi finalizzati al ripristino degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità e all’incremento della resilienza dei nostri territori di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare attenzione anche alla prevenzione e alla salvaguardia dal rischio idrogeologico”.

“Le risorse – prosegue Schillaci – potranno essere utilizzate per interventi di ricostituzione dei boschi demaniali deteriorati o distrutti dagli incendi, rimboschimento, coniferamento e latifogliamento, oltre che per piccole opere di bonifica connesse, risarcimenti, cure colturali e recinzioni, compreso il miglioramento di boschi e arboreti da seme”.

“In una Sicilia sempre più esposta alla crisi climatica, agli incendi e al dissesto idrogeologico – prosegue la deputata regionale – investire sulla tutela del patrimonio forestale significa investire sulla sicurezza dei cittadini, sulla biodiversità e sulla qualità del nostro territorio. Non possiamo limitarci a intervenire dopo le emergenze, dobbiamo rafforzare la prevenzione e la capacità di resilienza dei nostri ecosistemi”.

Nella foto: la deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Roberta Schillaci

Redazione