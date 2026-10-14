Dopo anni di attese, di polemiche, di battaglie, la vicenda Sac (Società aeroporto Catania) approda nel Consiglio comunale del capoluogo etneo con l’istituzione di una Commissione consiliare speciale – di cui sarà presidente il consigliere del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi – che avrà otto mesi di tempo per approfondire le questioni legate alla società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Come si ricorderà, la Sac è stata oggetto di accuse soprattutto per la “cattiva gestione” (così definita da più parti) dei servizi aeroportuali in merito alla sabbia vulcanica e a tanti altri eventi legati allo scalo aereo catanese (il quinto d’Italia per flusso di passeggeri).

La richiesta di una Commissione era stata depositata nel 2023 dai gruppi di opposizione, con Graziano Bonaccorsi (M5S) come primo firmatario. Vice presidente è stata nominata Alessia Trovato della lista Trantino Sindaco.

«Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione – afferma il neo presidente -, che hanno sostenuto la mia nomina. È un importante atto di fiducia che conferma l’attenzione del Consiglio comunale sul futuro del nostro scalo aeroportuale”.

“L’aeroporto di Catania – dice Bonaccorsi – è un’infrastruttura strategica per il turismo, le imprese, l’occupazione e lo sviluppo del nostro territorio. Il nostro obiettivo deve essere quello di lavorare con la massima serietà, trasparenza e dedizione. Non partiamo da conclusioni precostituite e non ci interessano le contrapposizioni fini a sé stesse: ci interessa capire, verificare e mettere a disposizione del Consiglio e della città informazioni chiare e documentate.»

Nei prossimi otto mesi la Commissione sarà chiamata ad approfondire le diverse questioni che riguardano la Sac e il futuro di un’infrastruttura fondamentale per Catania e per l’intera area metropolitana.

Redazione