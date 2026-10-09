Al via a Catania cinque weekend tra arte, storia e cultura: da sabato 10 ottobre a domenica 8 novembre 2026 si svolgerà la IX edizione della manifestazione culturale “Le Vie dei Tesori”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico dell’Isola.

L’iniziativa punta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e artistici della città, ampliando l’offerta con l’opportunità per cittadini e turisti di visitare alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio.

Il programma prevede aperture straordinarie e visite guidate di sabato e domenica nei siti aderenti, tra cui Palazzo degli Elefanti, dalle ore 9 alle 13; il Museo Vincenzo Bellini, dalle ore 09.30 alle ore 17.30 ultimo ingresso; la Chiesa di San Nicolò l’Arena con il percorso sul camminamento, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ultimo ingresso; l’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 ultimo ingresso; la Biblioteca Civica e Ursino Recupero, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ultimo ingresso, tranne nella giornata di sabato 7 novembre perché il sito non aderirà all’iniziativa; Porta Garibaldi-Ferdinandea, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ultimo ingresso; il Criptoportico di Villa Bellini, fino al 24 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 20.30 ultimo ingresso; dal 25 ottobre, con il ritorno dell’ora solare, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 ultimo ingresso.

Quest’ultimo, oltre alle aperture previste dalla manifestazione nelle ore pomeridiane e serali, dietro pagamento di un piccolo importo, sarà visitabile gratuitamente nella fascia mattutina dalle 9.00 alle 13.00, grazie all’impegno della Direzione Cultura del Comune di Catania e dei volontari OPES del Servizio Civile Universale.

“Catania custodisce un patrimonio storico, artistico e monumentale di inestimabile valore e manifestazioni come questa contribuiscono a renderlo sempre più fruibile. Le Vie dei Tesori rappresenta una straordinaria opportunità per raccontare la nostra città attraverso i suoi luoghi simbolo, spesso poco conosciuti o non sempre accessibili al grande pubblico” ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino.

Nella foto: l’ingresso dell’anfiteatro romano di piazza Stesicoro a Catania

Redazione