In vista della manifestazione pubblica con corteo prevista per venerdì 30 ottobre 2026, il Comune di Catania ha emanato un’ordinanza di modifica temporanea della circolazione veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico. Lo comunica l’Amministrazione comunale con una nota.

Le restrizioni al traffico e i divieti di sosta interesseranno diverse vie del centro storico per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre.

A partire dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre e fino alle ore 16:00 di venerdì 30 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli, su entrambi i lati, in piazza Dei Martiri, via Rabbordone, via Francesco Crispi nel tratto tra via Sangiuliano e piazza Falcone, piazza Giovanni Falcone, via Antonio De Curtis, via Monsignor Ventimiglia nel tratto tra corso Martiri della Libertà e via Di Prima/De Curtis inclusa l’area centrale spartitraffico, corso Sicilia sulla carreggiata sud e in piazza Stesicoro.

Nella giornata di venerdì 30 ottobre, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze, scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, forze dell’ordine e residenti diretti ai garage privati, in piazza Paolo Borsellino sulla carreggiata est, via Cardinale Dusmet da piazza Dei Martiri a piazza Borsellino, piazza Dei Martiri sulla carreggiata ovest da via Sangiuliano a via Dusmet, via Calì, via Vecchia Dogana e via Graziella da via Vecchio Bastione a via Dusmet.

Contestualmente, al passaggio del corteo verrà temporaneamente sospesa la circolazione in piazza dei Martiri, via Terranova, via Rabbordone, via Crispi, via De Curtis, via Di Prima, via Monsignor Ventimiglia, corso Martiri della Libertà da via Crispi a via Ventimiglia, piazza Della Repubblica, corso Sicilia, via Luigi Rizzo, via Giacomo Puccini, via Carlo Felice Gambino, via San Gaetano alla Grotta, via Del Toscano, piazza Stesicoro su tutte le carreggiate e via Etnea lungo la corsia ovest da via Umberto a piazza Stesicoro.

L’Amministrazione e la Polizia Municipale invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a preferire percorsi alternativi.

Nella foto: un recente corteo studentesco

Redazione