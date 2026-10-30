Rafforzata la scorta al deputato all’Assemblea regionale siciliana (Ars) Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, autore di diverse denunce su episodi di presunto malaffare di cui è stato testimone all’Ars. Immediata la solidarietà dei vertici del “campo largo”. In redazione sono giunti finora i messaggi del M5S e del Pd.

IL MESSAGGIO DEL M5S. “Esprimo grande solidarietà a Ismaele La Vardera per il rafforzamento della sua scorta, cosa che, inevitabilmente, ne restringerà la libertà individuale. Un parlamentare dovrebbe poter denunciare le storture e le irregolarità di cui viene a conoscenza senza per questo mettere a rischio la propria incolumità. Lo afferma il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

IL MESSAGGIO DEL M5S. “La notizia del rafforzamento della scorta a Ismaele La Vardera evidenzia ancora una volta le difficoltà che, purtroppo, si devono spesso affrontare nel portare avanti l’impegno politico con coraggio e determinazione. A Ismaele va la mia solidarietà e quella dei deputati del gruppo Pd all’Ars”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana.

Nella foto: il deputato all’Assemblea regionale siciliana Ismaele La Vardera, leader e fondatore di Controcorrente

Redazione