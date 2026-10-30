“Vogliamo i migliori, chiunque essi siano”. Da quando è Amministratore unico dell’Azienda municipale acquedotto (Ama) di Paternò (Catania), Giovanni Parisi, ha un’idea fissa: premiare il merito. Per questo, oggi, l’Ama ha diffuso questa nota in cui si legge che è stato pubblicato l’avviso di “selezione pubblica per titoli ed esami per assumere a tempo indeterminato un dirigente quadro e sei impiegati, con il Ccnl (Contratto nazionale di lavoro) del settore gas/acqua”.

“Manteniamo un altro impegno – dichiara l’Amministratore unico -. È la prima volta che Ama assume impiegati con una selezione pubblica di questa portata. Non è una stabilizzazione del personale in somministrazione che ha lavorato per l’azienda in questi anni. La selezione è aperta a tutti, alle stesse condizioni. Vogliamo i migliori, chiunque essi siano”.

L’avviso – pubblicato sul portale concorsi smart e sul sito ufficiale di Ama SpA – riguarda nello specifico la selezione di un Responsabile Amministrazione, Finanza, Bilancio e sei impiegati con funzioni di assistente legale; morosità; contabilità industriale; utenza e morosità; procedure e sistemi di gestione e ufficio tecnico.

I requisiti di accesso variano in base al profilo professionale. In particolare, per il ruolo di Responsabile Amministrazione, Finanza, Bilancio, Utenze, Risorse Umane e Acquisti (codice QA1) è richiesta una laurea in Economia e Commercio con una votazione minima di 90/110.

Per il profilo di Assistente legale del Direttore Generale (codice IA1) è richiesta una laurea in Giurisprudenza o titolo magistrale/specialistico equiparato, con votazione minima di 90/110, oltre all’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno dieci anni.

Per le posizioni di Addetto all’amministrazione, gestione della morosità, back-office e procurement (codice IA2) e di Addetto all’amministrazione, finanza, bilancio, contabilità industriale e reporting (codice IA3) è richiesta una laurea in Economia e Commercio o titolo magistrale/specialistico equiparato, con votazione minima di 90/110. Per il ruolo di Addetto all’ufficio utenza e morosità – front-office (codice IA4) è sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore, mentre per l’Addetto all’ufficio procedure e sistemi di gestione (codice IA5) è richiesta una laurea triennale o un diploma universitario.

Infine, per la posizione di Addetto all’ufficio tecnico (codice IT1) è richiesta una laurea in Ingegneria civile, indirizzo idraulica con votazione minima di 90/110.

Le domande si presentano solo online dalla sezione www.amaspa.net/bandi, dalle ore 10:00 del 30 ottobre alle ore 23:59 del 20 novembre 2026. Ogni candidato può scegliere al massimo due profili.

“Questa selezione rappresenta un passaggio importante per il futuro di Ama – conclude Parisi –. Assumere personale a tempo indeterminato significa investire concretamente nel rafforzamento della struttura aziendale, valorizzare le competenze e dotare ogni settore delle professionalità necessarie per affrontare le sfide che ci attendono”.

Link al bando: https://amaspa.net/blog-detail/post/638717/avviso-di-selezione-pubblica-per-1-quadro-e-6-impiegati-a.m.a.-s.p.a.

Redazione