“La Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop porta Belpasso nel cuore della sua storia”. Con questo slogan, la “città della maglia a scacchiera”, per l’undicesimo anno, accoglie una delle manifestazioni più attese. Dal 30 ottobre al 1° novembre, la Sagra “trasforma il centro storico in un percorso tra sapori, artigianato, cultura e spettacolo”. Per domenica sera attesi Giovanni Cacioppo e Angela Aiello.

Palcoscenico di questa edizione piazza Duomo, piazza Umberto e i luoghi della cultura cittadina diventano il palcoscenico della kermesse. “Tre giorni in cui il prodotto simbolo del territorio – afferma la nota – incontra la cucina, la musica, l’arte e i mestieri della tradizione siciliana, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, visitatori e operatori economici”.

“La novità di questa edizione – si legge nel comunicato – è la nuova collocazione nel centro storico, dopo gli anni alla Villa Martoglio. Una scelta che restituisce alla Sagra una dimensione più ampia: il ficodindia diventa il filo conduttore di un itinerario attraverso le piazze, le attività commerciali, i musei e i luoghi che custodiscono la memoria di Belpasso”.

“Abbiamo scelto di portare la Sagra nel cuore della città perché crediamo che le tradizioni acquistino ancora più valore quando riescono a mettere in relazione i luoghi, le persone e le attività del territorio – dichiara il sindaco Carlo Caputo –. Il centro storico offre questa possibilità: vivere la manifestazione, fermarsi nelle nostre attività, conoscere il patrimonio culturale e riscoprire un’identità che appartiene a tutta la comunità”.

“Questa edizione – prosegue il sindaco – raccoglie anche il contributo di cittadini, associazioni, imprese e sponsor che hanno scelto di partecipare alla costruzione del programma. È una direzione in cui credo molto: una manifestazione cresce quando intorno a essa si riconosce una comunità, ciascuno con le proprie competenze e la propria disponibilità”.

“Vogliamo che chi arriva a Belpasso – conclude Caputo – porti con sé il ricordo di un prodotto d’eccellenza, ma anche quello di una città viva, capace di raccontare la propria storia e di accogliere. La Sagra rappresenta un’occasione concreta per sostenere le attività economiche, valorizzare l’artigianato e dare visibilità alle nostre risorse culturali”.

Questo il programma:

L’apertura è fissata per venerdì 30 ottobre. Alle 17.30, in Piazza Umberto, sarà inaugurato il Centro di Aggregazione; alle 18, in Piazza Duomo, il taglio del nastro della Sagra, con la partecipazione di Alisea Magri, la Venere dell’Etna, e l’apertura degli stand e delle degustazioni. La serata proseguirà con la Danza del Leone Cinese, il ballo sociale, la mostra artigiana e la musica dei Quelli dei 90 Rock Band e dell’Orchestra popolare Mechanè, con lo spettacolo Canti, cunti e storie di Sicilia.

Sabato 31 ottobre, dalle prime ore del mattino, spazio all’estemporanea di pittura, al mercatino delle pulci Belpasso Antiqua, agli artigiani e alle degustazioni di ficodindia e mostarda. Le visite guidate A spasso per Belpasso, gli appuntamenti di Via dell’Arte, le degustazioni di vino e gli show cooking dedicati al frutto dell’Etna accompagneranno il pubblico fino agli spettacoli serali.

Domenica 1° novembre il programma si aprirà con l’estemporanea di pittura e il raduno di auto Alfa Romeo Amici del Biscione. Nel corso della giornata si alterneranno dimostrazioni artigiane, degustazioni, cucina, musica e tradizioni popolari. Alle 16 è prevista la sfilata dei Carretti Siciliani e dei suonatori a cura dei Fratelli Terranova; alle 18, al Polo museale Russo Giusti, lo spettacolo di strada Cavallo Fatato, di e con Salvatore Ragusa, con musiche di Giorgio Maltese.

Il gran finale, alle 20.30, vedrà protagonisti Giovanni Cacioppo con “Ho scagliato la prima pietra” e Angela Aiello, finalista di “Tu sì que vales”, con la conduzione di Loredana Tuccio.

La manifestazione offre l’occasione di conoscere da vicino il patrimonio storico e culturale cittadino. Su prenotazione saranno visitabili il Polo museale Russo Giusti/Lampionaio, il Museo Etnografico e Archeologico di via Bruno, il Museo multimediale Mechanè Carri di Santa Lucia, il Campanile e Casa della Vara, secondo gli orari indicati nel programma.

Per favorire la permanenza dei visitatori sono previste anche iniziative dedicate all’accoglienza: sosta camper presso la Villa Comunale, fino a esaurimento dei posti disponibili, e formula Dormire a Belpasso: due notti al costo di una nelle strutture aderenti. I ticket per le degustazioni saranno disponibili presso i punti informativi; le colazioni a prezzo speciale saranno proposte dai bar che partecipano all’iniziativa.

La XI Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP è organizzata dalla Pro Loco di Belpasso, con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Un lavoro condiviso che mette in relazione promozione turistica, tradizioni, cultura e attività produttive, valorizzando il legame tra Belpasso e uno dei frutti più rappresentativi del paesaggio etneo.

“Ringrazio tutta l’Amministrazione comunale per la collaborazione, la Pro Loco per l’organizzazione e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione. Il mio grazie va anche ai cittadini, alle associazioni, agli operatori economici e agli sponsor che hanno scelto di esserci. La Sagra appartiene a Belpasso: il modo migliore per celebrarla è viverla insieme», conclude il sindaco Caputo.

Il programma completo è consultabile attraverso i canali ufficiali del Comune di Belpasso e della Pro Loco. Gli appuntamenti sono soggetti a eventuali variazioni.

Nella foto: piazza Duomo di Belpasso (Catania)

Redazione