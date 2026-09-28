“Le proteste degli agricoltori siciliani sono sacrosante e sono inevitabilmente destinate ad allargarsi. Rappresentano appieno la rabbia dei cittadini siciliani che non arrivano a fine mese per colpa di un governo regionale e nazionale complici dei petrolieri”.

Il Movimento 5 Stelle siciliano prende posizione contro il caro carburanti ed esprime solidarietà a chi è maggiormente colpito da questo problema, specie gli agricoltori del gelese che hanno deciso di protestare a Ponte Olivo. Ad intervenire è la senatrice del M5S Ketty Damante: “L’introduzione di un tetto massimo al prezzo dei carburanti da parte di alcune compagnie – afferma Damante – altro non è che una mossa di facciata per scongiurare l’eventualità di tasse straordinarie sugli extraprofitti e la risposta del governo è stata compiacente. Questo centrodestra è nemico dell’Italia e della Sicilia”.

“Il presidente della Regione Schifani deve fare la sua parte – spiega la senatrice pentastellata – non solo provando a distribuire contributi, ma soprattutto facendo valere a Roma il peso di una Regione che ha subito sicuramente, e in maniera massiccia, i danni ambientali e sociali degli insediamenti petroliferi. Capisco l’imbarazzo di un presidente della Regione, sodale dei partiti di governo che stanno affamando il Paese, ma chi sta nei palazzi non sta capendo che la situazione è grave e si fa sempre più tesa, perché i cittadini sono stufi di essere spremuti con tasse, balzelli e rincari, mentre le compagnie fanno miliardi. Pieno sostegno ai nostri agricoltori”.

Redazione