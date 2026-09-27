Ruba una macchina, ma pochi minuti dopo si va a schiantare contro un muro e si fa beccare dai Carabinieri. E’ successo a Giarre (Catania), dove i militari del nucleo radiomobile, questa notte, sono intervenuti dopo essere stati avvisati dalla centrale operativa.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della locale Compagnia, un uomo avrebbe rubato un’utilitaria che era stata lasciata temporaneamente in sosta dal proprietario, un 59enne residente a Giarre, con le chiavi all’interno dell’abitacolo. “Durante la fuga – è scritto nella nota dei Carabinieri -, il ladro avrebbe perso il controllo della vettura, andando a collidere autonomamente contro la recinzione di un’abitazione”.

L’impatto ha attirato l’attenzione di una “gazzella” e dei militari della Stazione Carabinieri di Mascali, “già alla ricerca del veicolo asportato – proseguono i Carabinieri -, che sono così riusciti a rintracciare il conducente, un 42enne di nazionalità romena, di fatto domiciliato a Riposto, a breve distanza dall’auto”.

I Carabinieri hanno subito avviato tutte le verifiche del caso, appurando come l’uomo si fosse messo alla guida senza aver mai conseguito la patente. Peraltro, era in evidente stato di alterazione psicofisica, e ciò ha fatto scattare anche gli accertamenti sanitari.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne è stato denunciato per ricettazione, e per guida senza patente, non avendola mai conseguita ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I Carabinieri hanno poi contattato il proprietario della vettura per la restituzione.

Nella foto: la macchina rubata dopo l’incidente

Redazione