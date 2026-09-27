Domani, lunedì 28 settembre 2026, alle 17.30, a Villa Pacini a Catania, nell’ambito della Festa dell’Unità, si terrà il panel “Festival e cineturismo. Il ruolo dell’audiovisivo nella promozione e valorizzazione dei territori”.

Al centro dell’incontro, il cinema, come strumento culturale e come leva di sviluppo, economia e nuove opportunità per i territori. Una riflessione incentrata sull’economia della bellezza, capace di mettere insieme identità, paesaggio, competenze, formazione e impresa.

“Il cinema e l’audiovisivo – dichiara Ersilia Saverino, deputata regionale del Partito Democratico – non sono soltanto racconto e produzione culturale, ma una leva concreta di sviluppo. In Sicilia dobbiamo imparare a considerare la bellezza non come una rendita da consumare, ma come un’economia da costruire: mettendo insieme territori, paesaggio, memoria, competenze, formazione e impresa. Il cineturismo può diventare una grande occasione se saremo capaci di fare rete, investire sui giovani, sostenere i festival e riconoscere alla cultura il ruolo che merita: non un settore accessorio, ma una infrastruttura immateriale decisiva per il futuro della nostra terra. Anche per questo il cinema è uno strumento potente: perché forma lo sguardo, crea consapevolezza e può trasmettere messaggi sociali con una immediatezza che spesso altri linguaggi non hanno”.

Nel corso del panel si discuterà anche del valore della formazione e della necessità di costruire un approccio più consapevole al linguaggio cinematografico, fino al ruolo immediato e potente che il cinema può avere nel trasmettere messaggi sociali e culturali. In questo quadro si inserisce anche la presentazione del trailer di “Fili invisibili”, il cortometraggio realizzato dagli studenti del Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto sui femminicidi di Graziella Recupero e Sara Campanella.

All’incontro interverranno, insieme alla Saverino, Cateno Piazza (presidente CNA Cinema e Audiovisivo Catania e direttore del Catania Film Fest), Maria Arena (autrice, regista e docente di cinema, Accademia delle Belle Arti di Catania), Stefania Rimini (professoressa ordinaria di Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali UNICT), Giovanna Santaera (docente di Cinema, fotografia e televisione UNICT) e Vera Zambonelli (fondatrice e presidente dell’International Istitute for Women in Cinema).

“Il cineturismo nasce dall’incontro tra immaginario e territorio – afferma Cateno Piazza – La Sicilia e Catania, in particolare, hanno tutte le caratteristiche per trasformare questa potenzialità in una strategia concreta, mettendo in rete cinema, festival, istituzioni e imprese. Come CNA Cinema e Audiovisivo e attraverso il Catania Film Fest vogliamo contribuire a costruire questa rete. Un territorio raccontato dal cinema può diventare una destinazione da vivere, non soltanto da vedere sullo schermo”.

Nella foto: un’immagine di Nuovo cinema paradiso, i cui esterni, come tantissimi altri film, sono stati girati in Sicilia

Redazione