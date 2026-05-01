La Giunta Comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha adottato la delibera di indirizzo per l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana Permanente “San Berillo”. “Il provvedimento – afferma l’Amministrazione comunale – rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione del reticolo di strade del quartiere, trasformandolo in uno spazio restituito alla comunità, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale”.

L’atto, proposto dalla Direzione del Corpo di Polizia Municipale UTU e Mobilità diretta da Diego Peruga, individua nell’ampio perimetro dell’area pedonale nelle vie De Pasquale, Martinez, Gianbattista Caramba, Di Bartolo, Nicolosi, De Marco, Ciancio, Pistone, Rocchetti, Giuseppe Maraffino, Delle Finanze, Carro, Buda, Zara, Reggio, Stramondo e Opificio.

L’accesso sarà regolamentato mediante varchi telematici gestiti dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta, consentendo il transito esclusivamente ai residenti autorizzati, ai mezzi di emergenza, alle persone con disabilità e alle operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie previste. La definizione del perimetro e delle deroghe è stata elaborato dall’Utu e dal Corpo di Polizia Locale con rigorosa attenzione tecnica al fine di garantire efficacia e controlli puntuali.

La pedonalizzazione si inserisce in un più ampio Piano di Rigenerazione Urbana promosso dall’Amministrazione Trantino, che punta “a migliorare in modo strutturale la vivibilità del quartiere”. L’entrata a regime della misura avverrà progressivamente in parallelo al completamento dei cantieri già avviati, finalizzati a restituire spazi di aggregazione e qualità architettonica.

Tra gli interventi più rilevanti si segnala la realizzazione del nuovo edificio di via Rocchetti, in fase avanzata di esecuzione, destinato ad accogliere un Centro sociale per i giovani e il volontariato e l’Urban Center, luogo di confronto sulla pianificazione urbanistica e di coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nei processi di trasformazione della città.

Si tratta di un intervento che “rafforza la presenza delle istituzioni in un tessuto urbano che, dopo lo sventramento degli anni Cinquanta e i decenni successivi, ha conosciuto fenomeni di degrado e marginalità”.

Parallelamente è in corso di completamento la riqualificazione di strade storiche come via Pistone, via Reggio, via delle Finanze e altre, interessate anche da un innovativo sistema di illuminazione architettonica, già parzialmente attivo, che “valorizza le caratteristiche identitarie del quartiere e migliora la percezione di sicurezza nelle ore serali”.

Il Sindaco Enrico Trantino ha sottolineato il valore sociale dell’intervento affermando che con questa delibera “San Berillo non sarà più un’area marginale, divenendo simbolo della capacità di rigenerare la città a partire dalle sue radici, restituendo spazio alle persone, alla vita di quartiere e al dialogo, in una visione che guarda al futuro valorizzando la storia”.

L’Assessore alla Mobilità Luca Sangiorgio ha evidenziato come il provvedimento “si inserisca in una strategia integrata che privilegia gli spostamenti pedonali e ciclabili, interpretando la limitazione del traffico veicolare come un’opportunità per una fruizione urbana più sostenibile”. L’Assessore alla Viabilità Carmelo Coppolino ha rimarcato “l’impatto positivo sulla vivibilità del centro storico”, sottolineando il lavoro tecnico svolto dalla Polizia Locale.

L’attivazione degli otto varchi elettronici, insieme all’installazione di dissuasori nei punti residuali, consentirà un controllo efficace del rispetto delle norme, accompagnato da procedure di regolarizzazione online per esigenze urgenti. La delibera è immediatamente esecutiva e prossimamente l’Amministrazione Comunale procederà al completamento della segnaletica, all’attivazione definitiva dei sistemi di controllo e al potenziamento degli interventi di arredo urbano, accompagnando la cittadinanza verso un modello di centro storico più vivibile, sicuro e coerente con l’identità della città.

Redazione