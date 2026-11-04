Giornata decisiva oggi, 4 novembre 2026, per il futuro dello stabilimento Pfizer di Catania. Nella sede di Confindustria del capoluogo etneo è in programma, alle 15, un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali, le Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) e i vertici aziendali per “proseguire il confronto sulla proposta di mitigazione avanzata dalla multinazionale farmaceutica”. Un passaggio cruciale – spiega la nota dei sindacati – di una trattativa che vede al centro la salvaguardia delle professionalità, le tutele per i lavoratori e le prospettive di rilancio del sito produttivo.

L’appuntamento arriva dopo i tavoli del 28 ottobre e del 3 novembre, mentre “resta alta – spiega il comunicato – l’attenzione sull’esito delle valutazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) riguardo all’interessamento e all’affidabilità dei tre operatori del settore farmaceutico coinvolti”.

In questo quadro, anche alla luce della proroga ottenuta ai sensi della legge 234/2021, le organizzazioni sindacali intendono “utilizzare tutto il tempo a disposizione per definire eventuali accordi che prevedano condizioni realmente migliorative, esclusivamente nell’ambito di adesioni volontarie”.

Per il fronte sindacale unitario, composto da Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL, UGL Chimici e CISAL Fialc, “nessuna intesa potrà tradursi in un impoverimento del patrimonio di conoscenze, esperienze e competenze maturato negli anni all’interno dello stabilimento”.

“Non accetteremo soluzioni che finiscano per depauperare un patrimonio professionale di valore inestimabile. Ogni eventuale accordo dovrà garantire condizioni di effettivo miglior favore per i lavoratori che sceglieranno volontariamente di aderire alle misure proposte. Al tempo stesso, resta imprescindibile l’obiettivo di costruire prospettive concrete per il rilancio produttivo del sito”, ribadiscono le organizzazioni sindacali.

Nella foto: lo stabilimento Pfizer di Catania

Redazione