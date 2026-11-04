Sarà Pippo Pattavina ad aprire la nuova stagione teatrale “Turi Ferro” del Teatro Golden di Palermo, protagonista de Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello, in scena dal 9 al 12 novembre. Diretto da Giampaolo Romania, lo spettacolo porta sul palcoscenico uno dei testi più incisivi del drammaturgo agrigentino, con una storia in cui relazioni sentimentali, convenzioni sociali e strategie personali si intrecciano fino a un epilogo drammatico.

La produzione dell’Associazione culturale Progetto Teatrando vede, insieme al Maestro siciliano, Emanuela Muni, Riccardo Maria Tarci, Giuseppe Ferlito, Aldo Toscano, Santo Santonocito, Elisa Franco, Giuseppe Parisi e Giovanni Maugeri.

Al centro della vicenda c’è Leone Gala, un uomo che sceglie di difendersi dalle sofferenze della vita attraverso il distacco emotivo e il controllo razionale. Accanto a lui, Silia cerca di liberarsi da una presenza che avverte come opprimente e mette in atto un piano fondato su un equivoco legato a un’offesa subita.

Leone, però, non reagisce come previsto: accetta formalmente il ruolo del marito tradito e trasforma la situazione in una trappola per Guido Venanzi, amante della donna, destinato a pagarne le conseguenze.

Il testo pirandelliano mette così in scena un conflitto in cui i ruoli sociali diventano determinanti per il destino dei personaggi, mentre il confine tra apparenza e realtà si rivela sempre più fragile. Lo spazio scenico accompagna il dramma attraverso una struttura dinamica e frammentata. L’ambiente domestico perde la sua funzione ordinaria e diventa parte integrante della rappresentazione, con equilibri visivi che riflettono le tensioni tra i protagonisti.

Dopo le repliche palermitane, Il giuoco delle parti sarà in scena al Teatro Abc di Catania dal 3 al 18 aprile 2027. Con questo spettacolo prende il via il cartellone del Golden di Palermo, in via Terrasanta 60, che dal 9 novembre 2026 al 13 maggio 2027 propone dieci appuntamenti con interpreti di primo piano del panorama italiano e internazionale, attraversando generi e linguaggi differenti.

Nella foto: l’attore Pippo Pattavina

Redazione