“Il Partito Democratico di Enna rivendica con orgoglio il percorso politico di questi mesi, che lo vede impegnato nella costruzione di una coalizione capace di aprire una nuova stagione politica per la città”. E’ quanto scrive oggi la formazione di Elly Schlein in un comunicato in cui rivendica la candidatura a sindaco di Vladimiro “Mirello” Crisafulli, criticata dall’interno dello stesso centrosinistra.

“Una coalizione ampia – scrive il Pd di Enna -, alternativa tanto al polo FI-DC, a sostegno di Paolo Gargaglione, quanto a quello targato MpA-Noi Moderati, a sostegno di Giovanni Contino, costruita per rimettere al centro la città, i suoi bisogni e una prospettiva di governo seria e credibile”.

“Come partito, intanto – seguita il Partito democratico -, accogliamo con soddisfazione il ritorno di Nico De Luca nel centrosinistra. Già dirigente del PD in passato ed esponente di peso delle Acli, il suo ritorno è emblematico della volontà politica del Partito Democratico di ricostruire un centrosinistra forte e porlo alla guida di una campo largo, capace di dare risposte a una città che sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia”.

“Una coalizione alternativa al centrodestra – conclude la nota -, animata dalle due liste dei democratici ennesi e alla quale si aggiungono le altre forze locali del campo progressista e moderato, con l’obiettivo di accompagnare Enna verso una nuova stagione politica. Con candidato a sindaco, qualora sciolga positivamente la sua riserva, Mirello Crisafulli, la cui candidatura è stata richiesta non solo dai democratici, ma anche da tantissimi cittadini, attraverso un’ampia raccolta di firme, assumendo così una forte connotazione politica e, insieme, una rilevante dimensione civica”.

“Il mio è un ritorno a casa”, dichiara Nico De Luca. “La mia storia è nel centrosinistra che stiamo, tutti insieme, ricompattando dopo troppi anni di diaspora, per costruire un progetto politico forte e credibile per questa città”.

Nella foto: Vladimiro “Mirello” Crisafulli, candidato sindaco del Pd di Enna

Redazione