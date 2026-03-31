Il ministero della Sanità boccia la nuova rete ospedaliera varata dalla Regione Sicilia e la Commissione Sanità di Palazzo dei Normanni viene tenuta all’oscuro di tutto. Lo denunciano oggi Lo affermano il capogruppo M5S all’Assemblea regionale siciliana Antonio De Luca e il deputato dello stesso partito Carlo Gilistro, entrambi componenti della stessa commissione.

“Apprendiamo dalla stampa – dicono i parlamentari regionali – che Roma ha bocciato la nuova rete ospedaliera siciliana disegnata dal governo Schifani. La cosa non ci meraviglia affatto, anzi. Abbiamo detto in tutte le sedi e in tutte le salse che era nulla più di un pessimo restyling di quella vecchia”.

“Ci amareggia che, oltre all’ennesimo danno cagionato ai siciliani, la commissione sanità dell’Ars debba apprendere queste notizie dalla stampa, visto che l’assessorato alla Sanità si è guardato bene dall’informarci della bocciatura ministeriale, come si era guardato bene dall’informarci dei rilievi che, deduciamo, saranno stati fatti in precedenza. È questo l’ennesimo fallimento del governo Schifani che finora ha collezionato solo disastri in serie su tutti i fronti. Quando andranno a casa sarà sempre troppo tardi”.

“Che questa rimodulazione – dicono i due deputati – era l’ennesima occasione persa, lo abbiamo detto più volte senza essere ascoltati. Hanno voluto fare in fretta piuttosto che fare bene. I nodi, che sono tanti, stanno cominciando a venire al pettine. Questa rete è il trionfo dell’improvvisazione, solo un pessimo restyling di quella precente, che a sua volta era una modifica di quella mai entrata in vigore dell’allora assessore Gucciardi. Non considera tantissime cose che dovevano essere i pilastri del nuovo piano come, solo per fare qualche esempio, il calo demografico intercorso negli anni, i flussi intraregionali e i dati di mortalità specifica per patologia che ha delle discrepanze impressionanti tra le province”.

“La bocciatura della rete ospedaliera da parte del ministero della Salute è l’ennesimo tonfo del governo Schifani e della sua maggioranza di centrodestra che ormai fanno parlare di sé solo per due argomenti: fallimenti politici e indagini giudiziarie”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Altro che diritto alla salute – prosegue Catanzaro – questo centrodestra utilizza la sanità pubblica in Sicilia per tutto, tranne che per assistere i cittadini. Probabilmente il presidente Schifani non si rende conto di sprofondare ogni giorno di più, il guaio è che sta trascinando sempre più giù la Sicilia”.

Nella foto: uno degli ospedali siciliani, il Sant’Antonio Abate di Trapani

Redazione