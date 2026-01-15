“Una scelta che non condivido, quella di privare la postazione mascalese della presenza del medico, lasciando a bordo del mezzo solo il personale infermieristico”. Il deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Zitelli, è tranchant contro il governo della sua stessa coalizione politica su una questione (quella di Mascali, in provincia di Catania, è solo la punta dell’iceberg) che sta suscitando molte critiche dai banchi dell’opposizione.

“Una scelta – dice Zitelli – che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei cittadini mascalesi nel caso di circostanze che richiedano l’intervento urgente del medico”.

Per questo il deputato di Fdl ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, con richiesta di risposta urgente scritta, relativa alla postazione del 118 a Mascali, Comune che appartiene al Distretto sanitario di Giarre.

Zitelli è molto informato sull’argomento essendo anche segretario della Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari.

“Senza nulla togliere alla riconosciuta professionalità del personale infermieristico e all’importante ruolo che svolge in ambito sanitario – precisa il parlamentare – ritengo che la presenza di un medico rimanga in ogni caso necessaria”.

La decisione dell’ASP di Catania è scaturita dalla “necessità di rimpinguare il personale medico a supporto di altre sedi: in sintesi, viene cancellata la presenza di un dottore a bordo dell’ambulanza nel territorio mascalese per dirottarla verso postazioni diverse. Postazioni dove, peraltro, la presenza medica nei mezzi del 118 è già garantita”.

“La demedicalizzazione – aggiunge Giuseppe Zitelli – si tradurrebbe in un disagio molto problematico soprattutto nei mesi estivi, quando il bacino di utenza del pronto soccorso mascalese raggiunge il picco di quarantamila unità, a fronte delle quindicimila nel resto dell’anno”.

“I cittadini – conclude – sono giustamente preoccupati per via delle conseguenze nefaste che la privazione del medico potrebbe avere, come accaduto negli anni passati: occorre scongiurare questo pericolo e assicurare la presenza di un dottore a bordo dell’ambulanza del 118”.

Redazione