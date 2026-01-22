Nel pomeriggio di ieri, a seguito del passaggio del ciclone “Harry”, caratterizzato da intense raffiche di vento e precipitazioni diffuse, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati in una serie di interventi sul territorio, in stretto raccordo con tutti gli Enti Istituzionali coinvolti nelle attività di coordinamento e soccorso (Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, le Amministrazioni comunali e le Polizia locali), per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle condizioni di viabilità.

A Catania, in via Villini a Mare, zona Ognina, la Sala Operativa della Polizia Municipale ha richiesto l’ausilio dei Carabinieri per procedere all’evacuazione di un’abitazione fronte mare, danneggiata dalla mareggiata e ritenuta a rischio per l’incolumità dei residenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha supportato le operazioni di messa in sicurezza: i residenti, accogliendo le indicazioni fornite, si sono allontanati dall’abitazione senza criticità.

Anche a Santa Tecla – frazione di Acireale- un nucleo familiare di tre persone è stato evacuato a seguito dell’allagamento dell’immobile, mentre ad Acicastello, due ospiti di una casa vacanze, sono stati portati in un’altra struttura proprio a causa delle forti mareggiate.

A seguito delle evacuazioni disposte in via precauzionale, l’Arma etnea ha predisposto specifici servizi antisciacallaggio, con pattugliamenti e vigilanza mirata nelle aree interessate, al fine di prevenire furti e intrusioni nelle abitazioni temporaneamente lasciate incustodite e garantire tutela e serenità ai cittadini evacuati.

Presso il porto catanese di Ognina, l’equipaggio di una “gazzella” è intervenuto per prestare soccorso ad un 68enne che, nel tentativo di portare in secco la propria imbarcazione, rischiava di essere trascinato in mare dalla forza delle onde.

In via del Rotolo, invece, una chiamata pervenuta al 112 NUE ha segnalato la caduta di un grande cartellone pubblicitario, che ha colpito alcune autovetture in sosta. È stata inviata sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile per mettere in sicurezza l’area e contestualmente è stata allertata la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che ha preso in carico l’intervento, mentre la Polizia Locale è giunta sul posto unitamente a una squadra di manutenzione del Comune, per le attività di competenza.

Maggiormente colpita l’area costiera: nelle frazioni marittime di Acireale – Stazzo, Santa Tecla e Pozzillo- e sul lungomare di Aci Trezza e Aci Castello, le violente mareggiate hanno invaso le strade, distruggendo o danneggiando lidi e dehors di locali e ristoranti e lasciando le carreggiate occupate da piccole imbarcazioni da pesca e detriti.

Particolarmente delicata la situazione nel comune di Randazzo (CT) dove, nel corso del pomeriggio, le intense precipitazioni hanno indotto l’Amministrazione locale a disporre, in via precauzionale, l’evacuazione di 8 nuclei familiari per un totale di 22 persone, dalle abitazioni site in via Pozzo, area prossima al torrente Annunziata, ritenuta a rischio di esondazione. Dei 22 evacuati, 17 persone hanno trovato sistemazione presso familiari, mentre 5 sono state alloggiate, a cura del Comune, presso un hotel della zona.

Nell’ area pedemontana di Trecastagni il forte vento ha causato la caduta di alberi, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

A Grammichele (CT), invece, le forti raffiche di vento hanno provocato il parziale distacco di alcune lamiere poste a copertura della facciata laterale di un’abitazione in via Giovanni Bosco. L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Caltagirone, con la contestuale attività di vigilanza e supporto sul posto.

Sempre a Grammichele, un ulteriore intervento si è reso necessario in via Vincenzo De Paoli, dove un albero caduto ha intralciato la circolazione stradale: Carabinieri e Vigili del Fuoco, con l’ausilio della Polizia Locale, hanno provveduto alla rimozione dell’ostacolo e al ripristino della normale viabilità, prevenendo ulteriori situazioni di rischio per automobilisti e pedoni.

Nel comune di San Cono (CT), si è registrato il parziale distacco della termocopertura del tetto di un’abitazione sita in via San Gennaro, circostanza che ha richiesto l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza e il monitoraggio della situazione per scongiurare pericoli derivanti dalla possibile caduta di materiali.

“I Carabinieri – si legge nella nota – continueranno a garantire la massima presenza sul territorio, mantenendo alta l’attenzione sulle aree maggiormente esposte e assicurando il necessario supporto alle autorità competenti e ai servizi di emergenza, nell’interesse della sicurezza pubblica”.

