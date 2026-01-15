Il territorio di Bronte (Catania) ha restituito, a distanza di oltre ottant’anni, un minaccioso frammento della propria storia bellica. In contrada San Nicola, durante i lavori per l’interramento di un serbatoio idrico, un escavatore ha riportato alla luce una bomba d’aereo inesplosa della Seconda Guerra mondiale.

Secondo la relazione tecnica del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, l’ordigno è una GP AN-M57 da 250 libbre di fabbricazione statunitense. Un cilindro d’acciaio lungo circa 93 centimetri, contenente 68 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, classificato dagli specialisti come “particolarmente delicato”, con il congegno di attivazione anteriore “armato”.

Il ritrovamento ha provocato l’attivazione di imponenti procedure di sicurezza. L’ordigno sarà disinnescato la mattina di domenica 18 gennaio, con la Prefettura di Catania che ha assunto il coordinamento delle operazioni per garantire la pubblica incolumità. Si sa che una bomba del genere, in caso di esplosione, lanci frammenti fino ad oltre un chilometro di distanza, ma la speciale “camera d’espansione” predisposta dai militari ridurrà il raggio di evacuazione forzata per la popolazione a soli 334 metri.

Le operazioni di sgombero inizieranno alle 7 del mattino e interesseranno circa 800 residenti della parte bassa della città. “Costoro – si legge nella nota del Comune – dovranno lasciare le proprie case insieme agli animali di affezione e lasciare le finestre aperte. Potranno recarsi nell’area di raduno indicata nei pressi delle scuole Sciarotta”.

“Chiedo a tutti i miei concittadini la massima collaborazione e il rispetto rigoroso degli orari e delle indicazioni fornite dalle autorità. – afferma il sindaco Pino Firrarello -. Siamo consapevoli del disagio che l’evacuazione comporta, ma la sicurezza della popolazione è la nostra priorità assoluta. Grazie alla straordinaria professionalità dei nostri militari del Genio, al coordinamento della Prefettura, ma anche al nostro Ufficio tecnico ed alla Polizia municipale restituiremo presto serenità agli abitanti di contrada San Nicola. Bronte ha già superato le ferite della guerra, saprà affrontare con ordine anche questo delicato momento di bonifica”.

“Per garantire l’incolumità pubblica – è scritto nel comunicato -, la Polizia Municipale istituirà ben 11 ‘cancelli’ stradali invalicabili. Nessun veicolo o pedone potrà oltrepassare i blocchi fino al ‘cessato allarme’. Una volta rimosse le spolette sul posto, il corpo bomba sarà scortato presso una cava nel territorio di Randazzo, dove avverrà il brillamento finale”.

“Solo quando la bomba sarà rimossa, le famiglie potranno far rientro nelle proprie abitazioni, chiudendo definitivamente un capitolo di storia rimasto pericolosamente in sospeso per ottant’anni”.

Redazione