Chiesto il processo per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), che si dovrà presentare il prossimo 21 gennaio davanti al gup del tribunale di Palermo. La procura del capoluogo siciliano guidata da Maurizio de Lucia, lo accusa di corruzione, falso, peculato e truffa. Galvagno avrebbe “utilizzato dei fondi regionali destinati all’organizzazione di eventi” e avrebbe usato impropriamente l’auto blu della presidenza della Regione. Coinvolta anche l’assessora al turismo Elvira Amata (anche lei di Fratelli d’Italia): udienza preliminare fissata per il prossimo 13 gennaio.

Secondo i sostituti Felice De Benedittis e Andrea Fusco, Galvagno nel ruolo di presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, insieme alla sua portavoce Sabrina De Capitani Di Vimercate (dimessasi dalla carica), avrebbero destinato tra il 2023 e 2024 alle Fondazioni “Tommaso Dragotto” e “Marisa Bellisario”, di cui referente è stata l’imprenditrice Caterina Cannariato (indagata per corruzione), 11 mila euro per un apericena legato all’evento “Donna, economia e potere”, oltre a 27 mila e 200 euro per la manifestazione “La Sicilia per le donne”, e 198 mila euro per le edizioni 2023 e 2024 di “Un magico natale”.

Cannariato avrebbe promesso un incarico, poi non andato a buon fine, a Martina Galvagno, cugina del presidente (nessuna indagine a suo carico). L’imprenditrice avrebbe dispensato altre consulenze, tramite la Fondazione Dragotto, al gruppo del presidente Galvagno (De Capitani, Amato, Alessandro Alessi e Davide Sottile). Per questi (tranne che per Sottile) i magistrati hanno chiesto il rinvio a giudizio per corruzione.

A Galvagno, definito dal Fatto quotidiano “l’enfant prodige meloniano” e “il pupillo di Ignazio La Russa”, gli inquirenti contestano, come detto, anche l’utilizzo improprio della sua auto blu e le false documentazioni presentate in regione per ottenere i rimborsi.

L’accusa è di peculato, falso e truffa in concorso con l’autista Roberto Marino, per 60 spostamenti dell’Audi A6 in cui avrebbe trasportato “soggetti non autorizzati”.

Oltre ai componenti del suo staff Giuseppe Cinquemani e la portavoce De Capitani, ci sono la sorella Giorgia Galvagno, il cugino omonimo Gaetano Galvagno e altri parenti Stefania Galvagno e lo zio Domenico Claudio Galvagno. “Spostamenti tra Palermo, Paternò, città natale di Galvagno, Catania e Messina – scrive il giornale diretto da Peter Gomez -, per trasferimenti in aeroporto, in albergo, a casa e al centro commerciale, per comprare farmaci, fiori, generi alimentari e ritirare kebab e patatine fritte”.

Secondo la Guardia di finanza di Palermo, i falsi rimborsi chiesti da Galvagno e Marino, per “inesistenti spese di missione”, avrebbero indotto “in errore il personale dell’amministrazione dell’assemblea regionale siciliana” procurando “un ingiusto profitto di 19 mila e 277,37 euro, di cui 12.849 euro per il rimborso spese e 6528,37 per la diaria”.

Il presidente si è detto sempre “estraneo ai fatti”. Lo scorso 31 luglio si è recato a Roma insieme all’assessora al Turismo Amata per essere ascoltato dal collegio dei probiviri di Fratelli d’Italia in merito all’inchiesta. A novembre, il collegio difensivo del presidente formato dal professor Vittorio Manes e dagli avvocati Ninni Reina e Antonia Lo Presti ha depositato una memoria difensiva con il quale si evincerebbe “l’assenza di ogni rilievo penale”, che però non ha fatto cambiare idea ai magistrati.

Nella foto: il presidente dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) Gaetano Galvagno

Redazione