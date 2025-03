Lutto cittadino oggi, 11 marzo 2025, a Belpasso (Catania) per la morte, avvenuta ieri, in un tragico incidente stradale della giovane Josephine Leotta. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale “in segno di commossa partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti della ragazza, nostra volontaria del gruppo di Protezione Civile”

Il sindaco Carlo Caputo, attraverso un comunicato, invita i cittadini “a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e di raccoglimento”.

I funerali di Josephine si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di Belpasso.

Dopo le esequie funebri, il primo cittadino di Belpasso ha diffuso la seguente nota per ricordare ancora una volta questa ragazza strappata troppo presto alla vita:

“Cala la sera su questa triste giornata e io voglio affidare un ultimo messaggio per ricordare Josephine. La scomparsa di una giovane vita scuote profondamente non solo chi la conosceva, ma anche chi non aveva avuto modo di incontrarla”.

“Ognuno di noi, in queste circostanze, si immedesima nel dolore di un fratello, di un padre, di un fidanzato, di un amico ed è per questo che tragedie come queste non colpiscono solo la famiglia ma l’intera comunità”.

“Josephine era una ragazza solare, amata e stimata da tutti. Il suo impegno negli scout e nella Protezione Civile comunale testimonia la sua generosità e il suo spirito di servizio. Solo la scorsa settimana era in attività di servizio sull’Etna. Era una ragazza attiva nel sociale, sempre disponibile per gli altri. Studentessa modello, prossima alla laurea in architettura. In momenti come questi non ci sono altre parole che possano alleviare il dolore, possiamo solo stringerci forte intorno a questa famiglia che, purtroppo, ha già sofferto molto in passato. L’unico messaggio che sento di trasmettere ancora è il mio cordoglio personale e di tutta la nostra città”.

Nella foto: la giovane Josephine Leotta, di Belpasso (Catania), deceduta ieri a causa di un tragico incidente stradale

Redazione