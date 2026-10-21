Sciopero per rivendicare i pagamenti dei lavori della metropolitana di Catania, domani, giovedì 22 ottobre 2026, con sit in dalle 8 alle 13 in via Giuseppe Di Gregorio (fine asse attrezzato dei servizi, in fondo a corso Indipendenza, alle spalle del supermercato Super Conveniente) nel cantiere della metropolitana affidato da Ferrovia Circumetnea a CMC Ravenna. La protesta, proclamata da Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil di Catania, “nasce dai ritardi nel pagamento degli stipendi e dall’incertezza sulla ripresa dei lavori, con il cantiere fermo da circa un anno”.

“Chiediamo risposte concrete, impegni verificabili e tempi certi su questioni non più rinviabili. Questo rappresenta un segnale forte di protesta da parte dei lavoratori e un richiamo alla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. È necessario che la stazione appaltante e l’impresa forniscano risposte tempestive e

concrete, mettendo fine a una situazione che non può più essere affrontata con le sole rassicurazioni”,

dichiarano i segretari territoriali Omar Dell’Ombra (Feneal Uil), Domenico Murabito (Filca Cisl) e Massimo Santonocito (Fillea Cgil).

Le organizzazioni sindacali rivendicano il pagamento delle retribuzioni arretrate e la regolarità dei futuri stipendi, un cronoprogramma chiaro e credibile per la ripresa definitiva dei lavori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità lavorativa. Chiedono inoltre l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti per superare lo stallo che blocca da troppo tempo un’infrastruttura strategica per Catania.

I sindacati sollecitano Ferrovia Circumetnea, quale stazione appaltante, a convocare urgentemente un tavolo con CMC Ravenna e le rappresentanze dei lavoratori.

“A rischio ci sono il futuro di centinaia di lavoratori e la realizzazione di un’opera fondamentale per la città. Gli stipendi devono essere pagati, il cantiere deve ripartire e l’occupazione va tutelata”, concludono i tre segretari.

Nella foto: una galleria della metropolitana di Catania in costruzione (immagine archivio)

Redazione