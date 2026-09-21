Stanziati 253 milioni di euro per l’autostrada A20 Palermo-Messina, con l’obiettivo di “affrontare le criticità esistenti e migliorare le condizioni di sicurezza dell’importante arteria autostradale”. Lo assicura il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ai rappresentanti di 14 Comuni delle province di Messina e Palermo, che quotidianamente – a causa della precaria condizione di una delle arterie stradali più importanti dell’Isola – si trovano con seri problemi di mobilità che si ripercuotono in diversi settori della vita pubblica.

L’incontro si è svolto oggi a Palazzo d’Orleans, sede della Giunta regionale, alla presenza del presidente Schifani, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, della deputata regionale Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione regionale Trasporti, e di una nutrita delegazione di presidenti e componenti dei Consigli comunali che nelle scorse settimane hanno approvato specifiche mozioni sulle condizioni dell’autostrada.

A promuovere l’iniziativa è stato Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, che ha raccolto le istanze provenienti da numerose amministrazioni locali del territorio. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Consigli comunali di Pettineo, San Mauro Castelverde, Castelbuono, Pollina, Capo d’Orlando, Pace del Mela, Isnello, San Fratello, Torrenova, Tusa, Castel di Lucio, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Mistretta.

Nel corso del confronto sono state illustrate alla Presidenza della Regione le numerose criticità presenti lungo l’A20, con particolare riferimento alle condizioni dell’infrastruttura, alla sicurezza della circolazione e ai disagi che quotidianamente interessano migliaia di automobilisti, pendolari, lavoratori e imprese.

I rappresentanti dei Consigli comunali hanno posto all’attenzione del presidente Schifani e dell’assessore Aricò le problematiche riscontrate nei diversi tratti dell’autostrada, evidenziando la necessità di interventi concreti e tempestivi. Sul punto, come detto, il presidente della Regione e l’assessore alle Infrastrutture hanno comunicato che sono stati stanziati 253 milioni di euro per interventi strutturali sull’A20, con l’obiettivo di affrontare le criticità esistenti e migliorare le condizioni di sicurezza dell’importante arteria autostradale.

Durante l’incontro sono state inoltre segnalate ulteriori problematiche riguardanti l’A20. Il presidente Schifani ha ribadito che “la risoluzione delle criticità dell’autostrada rappresenta una priorità dell’azione del Governo regionale”, assicurando “attenzione e impegno” da parte della Regione. Un confronto, dunque, che ha consentito ai rappresentanti delle comunità locali di portare direttamente ai vertici della Regione le esigenze di un territorio che considera l’A20 un’infrastruttura indispensabile per la mobilità, i collegamenti e lo sviluppo economico.

“Siamo pienamente soddisfatti – ha detto il presidente del Consiglio comunale di Pettineo – degli impegni presi da parte del presidente della Regione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture: la mobilità in sicurezza rappresenta un principio cardine che deve essere garantito. Adesso ci auguriamo che i tempi di intervento siano celeri e che i lavori procedano senza rallentamenti”.

L’attenzione, adesso, è rivolta alla fase operativa: gli amministratori locali chiedono che alle risorse stanziate seguano interventi concreti e rapidi, affinché l’A20 possa finalmente offrire condizioni di sicurezza adeguate a chi ogni giorno è costretto a percorrerla.

Nella foto: un viadotto dell’autostrada A20 Palermo-Messina

Redazione