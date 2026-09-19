Quarantacinque condanne per complessivi 325 anni di carcere. E’ la sentenza del Tribunale di Patti nel maxi processo ‘Nebrodi 2’, secondo filone dell’inchiesta sull’utilizzo dei fondi europei per il settore agricolo da parte della criminalità organizzata.

A deciderlo dopo 7 ore in camera di consiglio il collegio presieduto da Monica Marino, con a latere i giudici Eugenio Aliquò e Gianluca Corona.

Gli imputati erano accusati di associazione di stampo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, estorsione e traffico di stupefacenti. Il processo rappresenta il secondo capitolo giudiziario della vasta attività investigativa sviluppata dalla Dda di Messina sul sistema delle frodi ai danni dei fondi agricoli europei.

Il primo ‘Nebrodi’, scattato con il blitz del gennaio 2020, aveva portato a un procedimento con decine di imputati e si è concluso in Cassazione con 50 condanne.

Quattro anni dopo quella prima operazione, all’inizio del 2024, era arrivato il secondo blitz, che ha interessato ulteriori presunte articolazioni del sistema criminale legato all’appropriazione indebita dei finanziamenti comunitari.

La vicenda ruota attorno a un meccanismo che, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe consentito di ottenere contributi destinati all’agricoltura attraverso la disponibilità fittizia o illecita di terreni. Un sistema che avrebbe sottratto risorse pubbliche e, in alcuni casi, avrebbe coinvolto anche agricoltori e allevatori che si sarebbero opposti alle pretese dei gruppi criminali.

Ansa