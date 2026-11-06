Il professore Federico Martino, insigne giurista e valido storico, ha pubblicato il saggio Messina e il Val Demone tra Greci Lombardi e Genovesi, in cui analizza la rivolta del 1232 da parte di alcune comunità della Sicilia orientale contro l’imperatore Federico II.

A scatenare il tumulto è il decreto imperiale ossia il Liber Augustalis emanato nel giugno del 1231, finalizzato al reperimento di risorse finanziarie indispensabili per la guerra contro i Comuni del Nord.

In altri termini, Federico crea monopoli statali su merci quali ferro, sale, pece, seta, tintoria. La tassa colpisce le attività delle piccole industrie e del commercio e coinvolge soprattutto Messina, città portuale, la quale per i suoi interessi vanta privilegi e franchigie, concesse da Enrico VI. Promotore della protesta è, dunque, il ceto borghese che vede giorno dopo giorno ridurre le sue esportazioni.

In breve la protesta si tramuta in rivolta. A guidarla è un genovese Martino Mallone o Bellone. Sa che ha bisogno di alleati e sostegni e li trova tra le comunità lombarde dei Nebrodi che hanno un rapporto con i commercianti dello Stretto; forniscono, di fatto, legname, pellame, vino, olio, seta grezza. Dunque, la ribellione ha come centro la città di Messina, ma si diffonde su un territorio assai vasto e perdura per un periodo abbastanza lungo.

Aderiscono alla rivolta Nicosia, Capizzi, Cerami, Troina, Centuripe, Randazzo, Piazza, Montalbano, Catania e Siracusa. Sicuramente, ogni città, oltre a essere solidale con Messina, ha dei problemi interni scottanti, legati al lavoro, alla produzione, al commercio ma anche allo scontro politico tra le varie etnie che mettono a rischio la convivenza civile.

Nicosia con i numerosi religiosi condivide la politica di papa Gregorio IX (1227 -1241); Capizzi è turbata dal conflitto continuo tra la etnia lombarda e quella musulmana. Se i lombardi capitini mostrano solidarietà ai messinesi, invece gli arabi s’inseriscono nella rivolta perché aspirano a essere rappresentati nei vari poteri.

Sostengono il tumulto forze esterne perché Federico II si procura continuamente nemici con la sua politica. Il papa e la marina genovese, di fatto, danno una mano ai ribelli con aiuti e consigli.

Nell’ottobre del 1232 l’imperatore non desidera avere tensioni all’interno del Regno, per cui annulla il decreto, ma è ormai tardi e la rivolta dilaga e dura due anni. Per sedarla, dapprima applica la repressione militare e dopo disperde i ribelli in alcuni centri urbani e nelle nuove città. La repressione inizia a Messina ed è sedata da un gruppo armato di cui fanno parte gli arcieri musulmani di Lucera.

I militari vanno a caccia di Martino Mallone che sta per imbarcarsi verso Malta. Dopo averlo catturato, il giustiziere lo condanna alla pena capitale con il rogo. Questo provvedimento è contestato da Gregorio XI.

Appena Federico II mette piede a Messina, si dimostra clemente con gli abitanti perché essi svolgono un ruolo importante nell’economia dell’Isola. E’ clemente anche con i nicosiani in quanto essi versano all’erario del Regno di Sicilia 400 onze ogni anno e forniscono cinquanta militari all’esercito imperiale.

Invece è duro contro i mussulmani di Capizzi e di Centuripe. Uno squadrone di cavalieri tedeschi, appena giunge a Capizzi, arresta i capi della rivolta e dà fuoco al quartiere dei Casalini. Dopodiché, l’imperatore stabilisce che molti capitini vadano a popolare un quartiere di Palermo, mentre altri sono costretti a raggiungere la nascente Augusta.

Catania subisce un terribile assedio e un devastante saccheggio e parte dei ribelli è trasferita ad Augusta assieme a immigrati toscani e liguri.

Le conseguenze sono tragiche perché le città e i paesi ribelli perdono l’autonomia amministrativa e subiscono il controllo politico ed economico attraverso un presidio militare e le continue ispezioni del maestro giustiziere Ruggiero Amato.

Su di essi cala la cappa del feudalesimo e assistono alla costruzione di fortificazioni che limitano tutte le libertà. Tra l’altro, a Catania è edificato il Castello Ursino, baluardo difensivo e simbolo del potere svevo in città.

Pertanto, questi atti producono il degrado su un vasto territorio e la scomparsa della vecchia classe dirigente. La rinascita per queste comunità sarà lenta e difficile e incontrerà sempre ostacoli e impedimenti.

Per saperne di più su questo argomento, basta leggere il magnifico saggio del professore Federico Martino, scritto con linguaggio chiaro, scorrevole e comunicativo.

Francesco Cuva