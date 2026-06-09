Un coro di grandi voci femminili. Questo è “The Wonder”, il nuovo film documentario sul valore della meraviglia costruito attorno alle preziose partecipazioni di sette protagoniste del panorama culturale e letterario italiano: le scrittrici Barbara Alberti e Susanna Tamaro, le poetesse Chandra Candiani e Roberta Dapunt, l’artista e performer Claudia Fabris, la teologa e suora domenicana Antonietta Potente e l’orientalista Grazia Marchianò, di cui The Wonder custodisce l’ultima preziosa intervista. Una pluralità di voci in grado di toccare le corde più intime della coscienza per ridefinire il concetto stesso di stupore e “aprirsi alla meraviglia per tornare ad abitare poeticamente il mondo”.

Presentato in anteprima nazionale a Milano, il film documentario ha già toccato importanti città d’Italia con un tour nazionale, alla presenza dei registi, che ha registrando una straordinaria affluenza di pubblico, numerosi sold-out e collaborazioni con alcune delle più prestigiose realtà nazionali (SaloneOff – Salone Internazionale del Libro, Film Commission Piemontese, Fondazione Stensen, Università degli Studi di Padova, etc). Un’opera indipendente e comunitaria. Sostenuto da una straordinaria campagna di crowdfunding, il documentario The Wonder è un manifesto di cinema indipendente. Come già accaduto per il pluripremiato “Voci dal Silenzio”, i due registi siciliani hanno realizzato una nuova opera grazie al sostegno di una comunità di 200 co-produttori, che hanno sposato la visione degli autori garantendo totale libertà creativa al progetto.

“Volevamo che il cinema tornasse a essere un rito di contemplazione, uno spazio dove l’immagine e il suono potessero respirare insieme. The Wonder è un elogio della fragilità che attraversa il vivere, ma anche un viaggio per riscoprire il valore dello stupore e della bellezza più pura che si nasconde tra le pieghe dell’ordinario”.

A rendere l’esperienza filmica ancora più immersiva è la colonna sonora firmata dal compositore colombiano Juliàn De La Chica (Irreverence Group Music), la cui musica magnetica crea un dialogo costante tra immagine e pensiero, e la particolare ricerca fotografica che eleva il paesaggio naturale a co-protagonista restituendo sul grande schermo alcuni dei luoghi siciliani più carichi di fascino e mistero: dai paesaggi lunari dei Calanchi del Cannizzola (Centuripe) e del Parco Dell’Etna, agli scorci incontaminati della Riserva del Fiume Belìce, Pantalica e Valle dell’Anapo.

Gli eventi in sala e i sostegni istituzionali. Ogni appuntamento del tour rappresenterà un evento speciale, arricchito da un momento di dibattito e confronto alla presenza dei registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita.

Il tour regionale, organizzato da Arte Senza Fine, con il contributo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, e in sinergia con una virtuosa rete di enti e associazioni, anticipa la pubblicazione dell’omonimo libro fotografico, a cura di AnimaMundi Edizioni.

Di seguito il calendario del tour regionale alla presenza dei registi

• Ven 12 giugno | PALERMO Cinema De Seta, ore 19.00

In collaborazione con Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura

• Lun 15 giugno| ENNA Garage Enna, pre 21.00

In collaborazione con Garage Art Platform

• Mar 16 giugno | AUGUSTA Palazzo San Biagio, ore 18.15

In collaborazione con i Ricostruttori di Catania e Augusta

• Gio 18 giugno| ISPICA Convento di Santa Maria di Gesù, ore 20.30

In collaborazione con Zymè Associazione Culturale

• Ven 19 giugno| CATANIA Cinema King, ore 20.30

Alla presenza del Prof. Alessandro De Filippo

• Dom 21 giugno| SIRACUSA Sala Vittorini, ore 18.30

In collaborazione con Cineteca dello Stretto

• Gio 25 giugno| MESSINA Cinema Lux, ore 18.30

• Ven 26 giugno| FALCONE Asd Sicily Annapurna Yoga Academy, ore 20.00

In collaborazione con Asd Sicily Annapurna Yoga Academy

• Sab 27 giugno | BOMPIETRO Aula Consiliare, ore 18.15

In collaborazione con La Casa di Lucia

• Dom 28 giugno| CASTELBUONO Aula Consiliare, ore 18.30

• Mar 30 giugno| SANTA CRISTINA GELA Palazzo Musacchia, ore 18.30

• Gio 2 luglio| PETRALIA SOTTANA Convento dei Padri Riformati, ore 18.30

• Ven 3 | BAGHERIA (PA) Centro Don Milani, ore 21.00

In collaborazione con Bocs

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