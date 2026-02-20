“La Fondazione Cav. Francesco Condorelli rinnova il proprio impegno a sostegno dei giovani talenti e della cultura artigianale che rende la Sicilia un punto di riferimento nel panorama dolciario italiano e internazionale”.

A dichiararlo Giuseppe Condorelli, presidente della Fondazione dedicata al padre, mitico “re del torroncino” creatore dell’omonima azienda di Belpasso (Catania), alla vigilia della Settima edizione del prestigioso “Concorso a Premi Prodotti Dolciari”, organizzato dalla Fondazione, che si svolgerà Lunedì 23 Febbraio 2026, alle 14, presso il centro fieristico SiciliaFiere di Misterbianco di via Carlo Marx.

“Un appuntamento ormai consolidato che celebra e valorizza l’eccellenza della pasticceria artigianale siciliana”, dice Condorelli, ed è “rivolto a pasticceri professionisti e ad apprendisti o aiutanti pasticceri di età compresa dai 18 ai 24 anni che svolgono la propria attività in Sicilia, chiamati a esprimere talento, creatività e competenza tecnica attraverso una prova a tema libero, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio siciliano”.

I partecipanti dovranno presentare 9 monoporzioni identiche aventi un peso tra 100 e 130 grammi con ingredienti tipici della regione.

Le opere in gara saranno valutate da una giuria di altissimo profilo composta da maestri pasticceri di fama nazionale e internazionale tra cui Totò Cappello, Angelo Motta, Giuseppe Amato, Andrea Restuccia – Campione del Mondo 2021, Giorgio Musolino – Presidente Nazionale CONPAIT.

“Un’occasione unica di crescita professionale, confronto e visibilità – conclude il presidente della Fondazione, nel segno della qualità, dell’innovazione e della tradizione dolciaria siciliana”. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con CONPAIT, CHS e Ducezio.

Redazione