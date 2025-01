“Le gare per i due inceneritori da installare in Sicilia verranno affidate ad Invitalia. Il centrodestra siciliano tiene la barra dritta per uscire dalla fase emergenziale in materia di rifiuti”. A dichiararlo è Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: “Abbiamo un impegno da rispettare per la realizzazione dei termovalorizzatori ed a breve entreremo nella fase di affidamento delle gare ad Invitalia”.

“In Sicilia – prosegue – il governo di centrodestra, in merito alle politiche di igiene ambientale, va avanti con la riforma del settore rifiuti prevedendo questi due grandi impianti nella nostra regione”.

“Va dato atto – dice ancora l’esponente della Lega – al presidente della Regione Renato Schifani di avere tenuto la barra dritta e di guardare all’obiettivo senza infingimenti. Se la Sicilia a breve riuscirà ad uscire dall’emergenza rifiuti e dalle condizioni capestro sul conferimento degli stessi all’estero, questo risultato è da attribuire alla volontà politica della maggioranza, che su questo tema si è mostrata determinata a non far fare passi indietro alla Sicilia”.

“Ci sono le condizioni – conclude Geraci – e i fondi per realizzare i termovalorizzatori e, ribadisco, la scelta di affidarsi ad Invitalia è quella più opportuna”.

Nella foto: una catasta di rifiuti in una città siciliana

Redazione