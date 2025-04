Sopralluogo tecnico da parte del Comune di Bronte e dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) nei 54 alloggi di edilizia economica popolare di contrada Sciarotta. Una ispezione per verificare il funzionamento della condotta fognaria che, nonostante i lavori effettuati negli anni, continua ad otturarsi con relativa frequenza, causando problemi facilmente immaginabili per i residenti anche di natura igienico sanitaria.

Per questo il consigliere comunale Vincenzo Sanfilippo, insieme con il geometra del Comune, Renzo Longhitano, hanno incontrato sul posto il dott. Marco Rapisarda, responsabile delle manutenzioni per l’Iacp, giunto a Bronte con il dott. Roberto Gravina.

“Riceviamo – ha spiegato il consigliere Sanfilippo – continue segnalazioni da parte dei residenti sul fatto che la fognatura si ottura con eccessiva frequenza. Da qui il sospetto che ci sia qualche problema tecnico da risolvere. Questo è il momento giusto per intervenire, risolvendo un problema atavico, perché su mia sollecitazione l’on. Dario Daidone ha fatto inserire nel bilancio della Regione ben 100 mila euro a destinazione vincolata, esclusivamente a favore dei 54 alloggi di contrada Sciarotta”.

“Dal sopralluogo – si legge nella nota del comune di Bronte – è emerso che tutto sommato le dimensioni della condotta fognaria rispettano i dettami normativi. Una ispezione più approfondita dell’intera rete fognaria però è necessaria per verificare se si è verificata qualche interruzione, causata anche dall’irruenza delle radici di una delle tante piante che caratterizzano gli spiazzi attorno le case popolari”.

Per questo al più presto l’Iacp effettuerà i dovuti controlli, provvedendo anche, dove è possibile, a sostituire con una tubazione più grande la rete di collegamento fra gli appartamenti ed il collettore centrale.

“Speriamo di risolvere un problema particolarmente fastidioso – conclude Sanfilippo –. Ringrazio il presidente dell’Iacp, Angelo Sicali, per la celerità con cui ha risposto alla mia richiesta di un sopralluogo. Noi faremo il possibile per rendere più funzionale la rete fognaria di questo complesso edilizio. Contemporaneamente però invito i residenti ad evitare che in condotta finiscano, per errore, oggetti che possano bloccare il deflusso delle acque nere”.

Nella foto: gli alloggi popolari di contrada Sciarotta a Bronte (Catania)

