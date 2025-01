“L’assenza di Totò Cuffaro: un vuoto significativo al convegno su Don Luigi Sturzo”. Comincia così la lettera che stamane Giuseppe Di Mulo, componente della direzione nazionale della nuova Democrazia cristiana (di cui lo stesso Cuffaro è fondatore e “anima”), nonché assessore del Comune di Bronte (Catania) guidato dal sindaco Pino Firrarello (che del centrismo siciliano è autorevole rappresentante), ha inviato a questo giornale per esprimere il proprio disappunto per il mancato invito ad un appuntamento – organizzato dall’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone – fondamentale per il futuro dei “centristi” di tutta Sicilia (e non solo) che appartengono allo schieramento di destra.

Uno stato d’animo che si identifica sia con quello della Dc nazionale, sia con quello dello stesso ex governatore siciliano, dato che la Democrazia cristiana ricopre un ruolo importante alla Regione Sicilia e in molti comuni dell’Isola.

“Oggi, a Caltagirone – scrive Di Mulo – , il convegno dedicato a Don Luigi Sturzo ha riunito esponenti politici di rilievo, testimoniando l’attualità del pensiero sturziano e la sua capacità di unire diverse anime della politica. Tuttavia, un’assenza è stata particolarmente evidente: quella di Totò Cuffaro, leader politico che, con la sua Democrazia Cristiana, rappresenta una forza determinante negli equilibri di governo della Regione Siciliana”.

Mentre ieri Di Mulo era intento a scrivere questa lettera, non sono passate inosservate le parole che l’ex assessore regionale Marco Falcone – eletto di recente con 100 mila voti al parlamento europeo – digitava su facebook per illustrare il successo del convegno nella patria di don Luigi Sturzo, alla presenza del ministro degli Esteri, il vicepremier Antonio Tajani, del capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri e del gotha dei moderati regionali e nazionali del centrodestra. E neanche le foto pubblicate in bella evidenza.

“Caltagirone – scrive Falcone – ha vissuto ieri una giornata di straordinario rilievo culturale, è stata una grande gioia. Con orgoglio e attaccamento alla nostra identità, abbiamo lavorato a una iniziativa che ha parlato alle menti e ai cuori di tutti noi, attraverso la riscoperta di vita e opere del ‘nostro’ don Luigi Sturzo. Parlare di cattolici in politica oggi non significa inventarsi partiti e formule che la gente non capirebbe. La nostra idea – seguita Falcone – è molto chiara: i valori e l’esempio devono ispirare e dare coraggio alla nostra azione quotidiana per il bene comune. La cultura del servizio e della centralità della persona, la difesa della libertà di tutti noi”. Fin qui il post del parlamentare europeo di Fi.

Ma per comprendere l’aria che tira nel centrodestra siciliano (contrariamente alle apparenze), è bene proseguire con la lettera di Di Mulo: “Cuffaro, con il suo impegno politico e la sua capacità di aggregazione – scrive il collaboratore dell’ex presidente della Regione -, ha dimostrato di essere un riferimento centrale per una Sicilia che guarda ai valori della tradizione cristiano-democratica. La sua mancata partecipazione a un evento così significativo solleva interrogativi, soprattutto considerando il ruolo cruciale del suo partito nella stabilità e nell’azione dell’attuale governo regionale”.

“Tuttavia – prosegue Di Mulo – il contributo di Cuffaro, con la sua visione e il suo legame profondo con i valori sturziani, avrebbe potuto arricchire ulteriormente il dibattito, offrendo una prospettiva di chi oggi è al centro della scena politica siciliana”.

“Forza Italia – conclude l’assessore del Comune di Bronte -, promotrice di un confronto aperto e costruttivo, riconosce che l’eredità di Don Luigi Sturzo appartiene a tutti, ma non può che auspicare che in futuro personalità politiche così influenti partecipino a momenti di riflessione e dialogo, fondamentali per il rilancio della Sicilia e della politica ispirata ai principi della Democrazia Cristiana. Un’occasione mancata, che speriamo possa presto essere recuperata”.

Redazione