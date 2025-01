Lo scorso 3 gennaio, nella parrocchia Santi Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia (Catania), il parroco Don Orazio Greco ha organizzato un pranzo dedicato agli anziani del territorio, invitando all’evento anche i Carabinieri della Compagnia di Randazzo.

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato i militari delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Passopisciaro, sotto la guida del Comandante della Compagnia, Capitano Luca D’AMBROSIO, l’amministrazione comunale rappresentata dai Commissari Prefettizi, il Comando della Polizia Municipale e i volontari parrocchiali, ha rappresentato un’occasione per far vivere momenti di spensieratezza e socialità per quegli anziani che spesso vivono in solitudine.

Motivo dell’incontro, però, non è stato soltanto offrire un pasto caldo, ma, soprattutto, condividere un momento di dialogo e serenità, sottolineando l’importanza del valore umano e sociale di ogni singolo partecipante.

I Carabinieri hanno colto l’occasione per sensibilizzare i presenti contro le truffe on-line e telefoniche, in special modo quella del finto Carabiniere. In merito, il Capitano Luca D’Ambrosio ha tenuto un breve intervento informativo fornendo consigli per difendersi da questi raggiri, raccontando le varie modalità di approccio da parte dei malfattori che, spesso, si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine. Sono state anche descritte le varie modalità attraverso cui operano i truffatori i quali, facendo perno sull’emotività delle vittime, a cui prospettano telefonicamente situazioni di difficoltà di un loro figlio o parente, chiedono del denaro per cercare di risolvere il grave problema.

I Carabinieri hanno ricordato ai presenti che nessuno, neanche le stesse Forze dell’Ordine, può chiedere denaro per ovviare all’arresto di un familiare o alle funeste imprevedibili conseguenze di un incidente che un parente possa aver provocato, rammentando di non fornire alcun dato personale agli sconosciuti né, a maggior ragione, credenziali o dati bancari; consigliando, soprattutto, anche solo al minimo dubbio, di chiamare subito il numero di emergenza “112” o di rivolgersi alla locale Stazione Carabinieri.

Questa giornata è stata un segno tangibile di come la collaborazione tra Chiesa, Comune e forze dell’ordine possa davvero fare la differenza, trasformando un semplice evento in un momento di vera comunità e solidarietà.

Nella foto: il pranzo di solidarietà e di informazione organizzato dal parroco di Castiglione di Sicilia (Catania), cui hanno partecipato anche i Commissari prefettizi

Redazione