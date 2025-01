Prepariamoci ad un Venerdì 17 nero con maltempo estremo. Purtroppo, per alcune regioni sarà elevato il rischio di precipitazioni abbondanti e addirittura di alluvioni. Lo dice il sito ilmeteo.it

Nei prossimi giorni un ulteriore flusso di aria molto fredda ed instabile, in discesa dal Nord Europa, farà irruzione sul bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone nei pressi dell’Africa settentrionale. Questo vortice, muoverà successivamente verso l’Italia, traendo nuova energia dall’attraversamento delle miti acque del mare e diventando così una temibile macchina atmosferica pronta ad innescare quella che sarà una fase davvero perturbata. Le prime conseguenze sono attese già dalle prossime ore, con piogge sulle Isole Maggiori.

L’attenzione è puntata tuttavia su Venerdì 17 Gennaio quando le precipitazioni si intensificheranno notevolmente, assumendo anche carattere di nubifragio, alimentate da intensi venti di Scirocco che soffieranno con raffiche che potranno addirittura raggiungere i 100 km/h provocando onde fino a 4-5 metri di altezza (per intenderci, quasi come un palazzo di due piani!): a rischio saranno le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il vento caldo favorirà un repentino aumento delle temperature con la fusione di buona parte della neve che è caduta sui rilievi del Centro-Sud in quest’ultimo periodo: ciò potrebbe favorire l’ingrossamento dei torrenti con improvvise onde di piena.

Si stima che in poche ore potrebbero cadere fino ad oltre 300 mm d’acqua (ovvero oltre 300 litri d’acqua su una superficie di un metro quadrato!). Con questi quantitativi pluviometrici, purtroppo il rischio di alluvioni o quanto meno di allagamenti è concreto. Non sono da escludere inoltre locali trombe d’aria (o marine) durante i fenomeni temporaleschi; andrà prestata particolare attenzione alle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

Precipitazioni cumulate previste per Venerdì 17 Gennaio. Col passare delle ore il maltempo investirà in pieno anche la Sardegna, specie i settori orientali dell’Isola: anche qui salirà il rischio alluvionale.

Le condizioni meteo si manterranno molto instabili almeno per tutto il weekend: raccomandiamo quindi di seguire passo passo tutti gli aggiornamenti e gli eventuali avvisi della Protezione Civile per quella che si preannuncia una severa ondata di maltempo.

Nella foto: il grafico delle previsioni del tempo elaborato da ilmeteo.it

Redazione