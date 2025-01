Ore 3 e un quarto del mattino. Un uomo, approfittando del buio, scende dalla propria autovettura e si dirige verso la Ford Focus dell’ex moglie, cosparge di liquido infiammabile questa vettura, prende un accendino, lo aziona, parte una scintilla che causa l’innesco: l’auto prende fuoco, lui si dilegua, mentre le fiamme divorano la macchina della donna.

E’ successo la notte scorsa a Grammichele (Catania), dove Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito delle indagini a carico di un 64enne del posto, indagato per “maltrattamenti in famiglia e danneggiamento”, hanno eseguito un provvedimento del Gip di Caltagirone, su richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

I fatti che hanno causato il provvedimento cautelare traggono origine dalla denuncia sporta dall’ex moglie 63enne dell’uomo, la quale ha riferito ai Carabinieri le persistenti condotte di quest’ultimo, il quale, nonostante la recente condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione, emessa a suo carico dal Gup di Caltagirone per analoghi specifici precedenti in danno della donna, avrebbe comunque perseverato in ulteriori comportamenti persecutori, al solo fine di farla recedere dalla sua decisione di interrompere il rapporto matrimoniale.

L’uomo, sulla base degli indizi raccolti (da verificare in sede giurisdizionale), il cui comportamento sarebbe stato influenzato dall’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe inviato sul cellulare dell’ex moglie numerosi messaggi con i quali le manifestava il proprio affetto, ma, quest’ultima non avrebbe accolto l’invito, memore dei suoi trascorsi, delle vessazioni e delle minacce subite, una delle quali perpetrate con la minaccia di un coltello alla gola.

La goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso, spingendo la donna a sporgere querela nei confronti dell’ex marito è stato l’incendio della propria autovettura, riconosciuto da lei e dagli stessi militari attraverso la disamina delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona.

Il progressivo peggioramento del comportamento del 64enne, documentato dagli elementi raccolti a supporto della denuncia della vittima e trasmessi dall’Arma alla Procura di Caltagirone, è stato considerato dal Gip sufficiente per disporre una misura cautelare. Di conseguenza, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Caltagirone.

Nella foto: l’uomo mentre incendia l’auto dell’ex moglie a Grammichele (Catania)

Redazione